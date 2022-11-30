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Guardiões da Galáxia: como se conecta o especial com o UCM

30 de novembro de 2022
30 de novembro de 2022

Os super-heróis galácticos estão de volta com novas aventuras e grandes desafios durante o Natal. Veja a relação com o Universo Cinematográfico Marvel. 


O lançamento de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas trouxe novas aventuras e o retorno dos super-heróis galácticos aos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Escrita e dirigida por James Gunn, a produção apresenta novos desafios para os Guardiões na Terra: eles conseguirão fazer Quill (Chris Pratt) ter um Natal inesquecível e conseguir o presente perfeito?

A resposta está no Disney+, em um longa-metragem de aventura que conta também com Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff; além de Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket;

Ainda estão presentes Sean Gunn e a banda Old 97's, junto com os atores Michael Rooker e Kevin Bacon.

Os produtores executivos são Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, com David J. Grant e Lars P. Winther atuando como co-produtores. 

Guardiões da Galáxia Especial de Festas


Guardiões da Galáxia: como se conecta o Especial com o UCM?

Dentro do UCM, Guardiões da Galáxia: Especial de Festas é o epílogo da Fase 4. Cronologicamente, o longa tem sua trama localizada logo após os eventos de Thor: Amor e Trovão e Lobisomem na Noite. Além disso, apresenta o cenário perfeito para Guardiões da Galáxia Vol. 3.

O Especial é um aditivo para o UCM e apresenta muitas informações que não podem passar despercebidas antes do lançamento do próximo filme dos super-heróis da Galáxia. No entanto, não é necessário ter visto anteriormente todas as produções da Marvel Studios para curtir este filme com aventuras inéditas

Guardiões da Galáxia


Mas, quem já assistiu aos dois filmes da franquia Guardiões da Galáxia, bem como Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, poderá encontrar várias referências que causarão boas risadas.

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, a nova produção do UCM, pode ser conferido no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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