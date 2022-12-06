A explicação da cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

Os Guardiões estão à procura do presente perfeito na nova produção especial da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Dizem que quem tem amigos, tem tudo, e Peter Quill (Chris Pratt) comprovou isso em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, nova produção da Marvel Studios disponível exclusivamente no Disney+.

Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) vão à terra em busca do presente perfeito para Quill. A ideia dos Guardiões é dar à Star-Lord um Natal incrível como os que ele tinha quando era criança e vivia em seu planeta de origem.







'Guardiões da Galáxia: Especial de Festas' | Trailer Oficial Legendado | Disney+

Como é a cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

Como é costume nas produções da Marvel, o especial de fim de ano dos Guardiões da Galáxia também traz uma cena pós-créditos. Nela, Rocket Racoon e Cosmo estão decorando Groot como se fosse uma árvore de Natal.

No entanto, Groot se cansa e estraga toda a decoração. Rocket, frustrado, diz que o amigo arruinou o Natal e que será preciso um novo especial.

A cena pós-créditos não traz grandes revelações do que está por vir no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), mas, sem dúvidas, é uma forma bem divertida de encerrar o especial.





Veja o trailer de Guardiões da Galáxia: vol 3

Durante a última Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo, a Marvel divulgou, com exclusividade, o primeiro teaser de Guardiões da Galáxia: Vol. 3.

Na prévia, vemos Star-Lord e sua equipe dispostos a fazer de Lugar Nenhum um refúgio seguro para todos.







Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial





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