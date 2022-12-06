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A explicação da cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

6 de dezembro de 2022
6 de dezembro de 2022

Os Guardiões estão à procura do presente perfeito na nova produção especial da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Dizem que quem tem amigos, tem tudo, e Peter Quill (Chris Pratt) comprovou isso em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, nova produção da Marvel Studios disponível exclusivamente no Disney+.

Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) vão à terra em busca do presente perfeito para Quill. A ideia dos Guardiões é dar à Star-Lord um Natal incrível como os que ele tinha quando era criança e vivia em seu planeta de origem.


'Guardiões da Galáxia: Especial de Festas' | Trailer Oficial Legendado | Disney+

Como é a cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

Como é costume nas produções da Marvel, o especial de fim de ano dos Guardiões da Galáxia também traz uma cena pós-créditos. Nela, Rocket Racoon e Cosmo estão decorando Groot como se fosse uma árvore de Natal.

No entanto, Groot se cansa e estraga toda a decoração. Rocket, frustrado, diz que o amigo arruinou o Natal e que será preciso um novo especial.

A cena pós-créditos não traz grandes revelações do que está por vir no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), mas, sem dúvidas, é uma forma bem divertida de encerrar o especial. 

Veja o trailer de Guardiões da Galáxia: vol 3

Durante a última Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo, a Marvel divulgou, com exclusividade, o primeiro teaser de Guardiões da Galáxia: Vol. 3.

Na prévia, vemos Star-Lord e sua equipe dispostos a fazer de Lugar Nenhum um refúgio seguro para todos.


Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial

Acompanhe o site da Disney Brasil para ficar por dentro de todas as novidades de Guardiões da Galáxia 3, que estreia nos cinemas em 2023.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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