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VÍDEOS:

A Pequena Sereia

“A Pequena Sereia” reimagina a amada história de Ariel, uma curiosa sereia que deseja experimentar a vida em terra firme e, contra a vontade de seu pai, visita a superfície. Ariel se vê em uma inesperada jornada de autodescoberta ao encontrar um príncipe, uma bruxa do mar e um novo mundo incrível.

Release Date: 26 de maio de 2023

  • Dirigido por

    Rob Marshall

  • Escrito por

    David Magee, Rob Marshall, John DeLuca

  • Produzido por

    Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John DeLuca

  • Elenco

    Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy

NOVIDADES: