A Pequena Sereia
“A Pequena Sereia” reimagina a amada história de Ariel, uma curiosa sereia que deseja experimentar a vida em terra firme e, contra a vontade de seu pai, visita a superfície. Ariel se vê em uma inesperada jornada de autodescoberta ao encontrar um príncipe, uma bruxa do mar e um novo mundo incrível.
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Dirigido porRob Marshall
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Escrito porDavid Magee, Rob Marshall, John DeLuca
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Produzido porMarc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John DeLuca
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ElencoHalle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy