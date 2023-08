A Pequena Sereia: quando o filme em live-action estreia no Disney+?

A nova versão do clássico musical da Disney já tem data para chegar ao Disney+. Conheça os detalhes!



O filme A Pequena Sereia, nova versão em live-action do clássico musical que conquistou o mundo inteiro nos cinemas, está prestes a estrear no Disney+. O filme dirigido por Rob Marshall e estrelado por Halle Bailey chega no dia 6 de setembro no serviço de streaming.









A Pequena Sereia: surpreenda-se com a história de Ariel no Disney+





A produção traz a história de Ariel (Halle Bailey), uma jovem sereia esperta e ávida por novas aventuras. Filha do rei Tritão (Javier Bardem), ela é a mais jovem e rebelde de suas irmãs, e sonha em descobrir o mundo além-mar.

Ao visitar a superfície, ela se apaixona pelo príncipe Eric (Jonah Hauer-King). As sereias, porém, são proibidas de se relacionarem com humanos, mas Ariel prefere seguir seu coração.

Desta forma, a jovem princesa marinha faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy), que lhe dá a chance de experimentar viver em terra firme, mas a um preço que pode ser alto demais para Ariel, seu pai e todo o reino.





Quem faz parte do elenco de A Pequena Sereia?



Além de Halle Bailey como Ariel, Jonah Hauer-King como o príncipe Eric, Javier Bardem como Rei Tritão e Melissa McCarthy como Úrsula, o elenco também conta com Daveed Diggs, que emprestou sua voz para Sebastião, Awkwafina para Sabidão e Jacob Tremblay, ao amigo de Ariel, Linguado.

Não perca mais essa super estreia! No dia 6 de setembro, assista a A Pequena Sereia, somente no Disney+!