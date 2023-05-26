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A Pequena Sereia: conheça o Rei Tritão, o pai de Ariel, que é interpretado por Javier Bardem

26 de maio de 2023
26 de maio de 2023

O governante dos oceanos é capaz de fazer qualquer coisa por sua filha. Saiba mais sobre ele antes de ver A Pequena Sereia!


Pronto para explorar o mundo aquático? A Pequena Sereia já está em exibição nos cinemas de todo o Brasil!

Personagens fascinantes te esperam para viver essa aventura na tela grande. Um deles é o imponente e poderoso Rei Tritão (Javier Bardem), que fará de tudo por sua filha Ariel (Halle Bailey). 

Quem é o Rei Tritão em A Pequena Sereia?


O Rei Tritão governa os oceanos sentando no trono em seu palácio de coral, usando uma armadura e uma coroa que chamam a atenção. 

Na história, Tritão proíbe Ariel de ir à superfície por medo de que algo aconteça com ela. No final das contas, ele acha que está fazendo o que é melhor para a filha. Mas suas ordens não são obedecidas e Ariel luta por seus sonhos de uma forma perigosa.

Rei Tritão Pequena Sereia


Javier Bardem interpreta o Rei Tritão na nova versão live-action de A Pequena Sereia


No longa-metragem, Tritão é vivido pelo renomado ator espanhol vencedor do Oscar® Javier Bardem.

Em comunicado oficial, o diretor do filme, Rob Marshall, disse que Bardem trouxe uma emoção sutil e autêntica ao personagem, enquanto o ator afirmou que o que mais o interessou no papel foi o conflito com a crescente independência da filha.

"Embora ele ame muito Ariel, nem sempre demonstra isso da melhor maneira. Ele precisa crescer e enfrentar o que mais teme, que é a liberdade de sua filha", declarou Bardem, segundo comunicado oficial.

Assista a A Pequena Sereia no cinema


Clique aqui para garantir o seu ingresso e embarque nessa jornada com Ariel, Tritão e outros personagens!

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