As 5 animações que ganharam o Oscar® e estão no Disney+

O catálogo do serviço de streaming traz várias animações vencedoras do Oscar®. Confira cinco delas e entre no clima da premiação mais famosa do cinema!



Faltam poucos dias para o Oscar® 2023 e uma boa maneira de entrar no clima da premiação do próximo 12 de março é rever as animações que ganharam a estatueta dourada em edições passadas e estão disponíveis no Disney+.

Além de animações em longa-metragem, há também muitos curtas da Disney que foram reconhecidos pela maior premiação do cinema.

Histórias que falam de amizades, sonhos, família, amor, aventuras e que emocionam adultos e crianças.

Confira a seguir 5 animações vencedoras do Oscar® que você encontra no Disney+:





1. Geri’s Game





Este curta-metragem veio como bônus no DVD do filme Vida de Inseto (1998) e se tornou muito popular entre os fãs de cinema.

O protagonista é Geri, um simpático idoso que joga uma partida de xadrez contra si mesmo. Quando o jogo está quase no final, ele dá um jeito de dar a volta por cima e vencer a partida.

Vencedor do Oscar® de Melhor Curta-Metragem de Animação, Geri’s Game (1997) é uma história divertidíssima e muito marcante.









2. UP: Altas Aventuras





Carl Friedricksen (voz de Ed Asner) é um idoso viúvo que passou a vida sonhando em explorar o planeta. No entanto, sua realidade é outra: leva uma rotina entediante e, considerado uma ameaça para a vizinhança, está prestes a perder a sua casa e ser internado.

É aí que ele tem a genial ideia de colocar balões na sua residência e partir para uma aventura rumo a um paraíso natural na América do Sul.

Além de vencer o Oscar® de Melhor Animação, UP: Altas Aventuras (2009) ganhou a estatueta de Melhor Trilha Sonora e foi indicado a outras três categorias, incluindo Melhor Filme.





3. O Avião de Papel





Lançado em 2012, O Avião de Papel sagrou-se vencedor do Oscar® na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

No enredo, um jovem solitário vê a garota dos seus sonhos pela janela do escritório. Decidido a conquistá-la, o rapaz tem a ideia de usar uma frota de aviões de papel para chamar a sua atenção.

Uma curiosidade: a produtora do filme Kristina Reed ficou tão feliz com a vitória no Oscar® que imitou o personagem e jogou aviões de papel na plateia no momento em que o prêmio foi anunciado.









4. Soul





Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) é um professor de música que consegue a tão sonhada oportunidade de tocar no melhor grupo de jazz da cidade.

O problema é que, antes de se apresentar, Joe cai em um bueiro que o leva para o Pré-vida – um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, características e interesses antes de irem para a Terra.

Com muita música e cenas que fazem a audiência refletir, Soul (2020) ganhou o Oscar® de Melhor Animação, confirmando a força e a tradição da Disney e da Pixar na premiação.









5. Encanto





Com canções originais de Lin-Manuel Miranda, Encanto (2021) traz a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive nas montanhas da Colômbia.

Quando a magia do local é ameaçada, Maribel (voz de Stephanie Beatriz), a única pessoa da família sem um dom mágico, torna-se a grande esperança.

O filme ganhou o Oscar® de Melhor Animação e recebeu indicações a outras duas categorias: Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original (pela música Dos Oruguitas).