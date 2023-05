A Pequena Sereia: quem é Jonah Hauer-King, o ator que interpreta o Príncipe Eric

A nova produção em live-action da Disney já estreou nos principais cinemas de todo o Brasil.



É hora de se deixar levar ao mundo fantástico de A Pequena Sereia, novo filme em live-action da Disney a estrear nos cinemas de todo o Brasil. O longa traz Halle Bailey como Ariel e Jonah Hauer-King interpretando o príncipe Eric.

Se por um lado o nome da atriz e cantora Halle Bailey já era conhecido no mundo do entretenimento, o de Jonah talvez ainda soe um pouco misterioso para boa parte do público.

Conheça o britânico Jonah Hauer-King, o príncipe Eric de A Pequena Sereia



Completando 28 anos no dia 30 de maio, Jonah Hauer-King nasceu e cresceu em Londres, no Reino Unido. Ele estudou em Cambridge, onde se formou em Teologia e Estudos Religiosos enquanto, paralelamente, se apresentava em teatros pela cidade.

Antes de protagonizar A Pequena Sereia, Jonah participou de produções como A Caminho de Casa (disponível no Star+), de 2019, em que vive o jovem Lucas.





Inspirada no conto de Hans Christian Andersen e na animação clássica de 1989, o live-action A Pequena Sereia conta a história de Ariel, uma sereia filha de Tritão (Javier Bardem), o Rei dos Mares.

Ao se apaixonar pelo príncipe Eric, ela faz um acordo com a malvada Úrsula (Melissa McCarthy) para poder viver na superfície e encontrar seu amor. O preço cobrado por esse desejo, no entanto, será bastante alto.

Será que Ariel está disposta a tudo para conseguir o que tanto deseja? Para descobrir, basta garantir seu ingresso e assistir ao filme A Pequena Sereia no cinema mais próximo da sua casa!