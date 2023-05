A Pequena Sereia: qual a duração do filme que chega aos cinemas no dia 25 de maio

Saiba a duração do filme e já garanta o seu ingresso para viver essa experiência mágica no cinema.



Antes faltavam meses, depois semanas e agora… Não falta quase nada! A nova versão live-action de A Pequena Sereia chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 25 de maio.

Combinando um elenco talentoso, músicas marcantes e um visual surpreendente, o filme é protagonizado por Halle Bailey como Ariel, a jovem sereia sedenta por explorar o mundo além das profundezas do mar.

Em uma das suas idas à superfície, ela se apaixona pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel segue seu coração e, para isso, faz um acordo com a terrível bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy).

Ela lhe dá a chance de viver em terra firme, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo.









Qual a duração de A Pequena Sereia?



A nova versão live-action de A Pequena Sereia tem 2 horas e 15 minutos de duração. Uma experiência mágica que você não pode deixar de ver no cinema com toda a família.

A nova versão live-action de A Pequena Sereia tem 2 horas e 15 minutos de duração. Uma experiência mágica que você não pode deixar de ver no cinema com toda a família.