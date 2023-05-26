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Inspire-se em A Pequena Sereia e veja estes 4 filmes que se passam no mar

27 de maio de 2023
27 de maio de 2023

No Disney+, você pode fazer uma verdadeira maratona aquática sem sair de casa e sem se molhar!


Lindos, profundos e cheios de mistérios. Não é por acaso que os oceanos são motivo de paixão dos humanos e inspiram filmes como A Pequena Sereia, em exibição nos cinemas de todo o Brasil

Depois de ver a nova versão live-action da história de Ariel (Halle Bailey), que tal aproveitar e fazer uma maratona no fundo do mar

Isso é possível no Disney+! O serviço de streaming traz vários filmes que se passam embaixo d'água ou que têm o oceano como uma peça-chave na narrativa.

Confira:


20 Mil Léguas Submarinas


Entre 1860 e 1892, vários navios estavam desaparecendo no oceano. Muitos navegadores relatavam aparições de uma baleia gigante, com um longo chifre, que estava afundando as embarcações.

Curiosos com a situação, o professor Aronnax (Paul Lukas), seu assistente Conseil (Peter Lorre) e o especialista em baleias Ned Land (Kirk Douglas) embarcam em uma viagem com um submarino do futuro para desvendar o mistério. 

Baseado no livro do escritor francês Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas (1954) vai te levar para uma jornada inesquecível!

Splash Uma Sereia em Minha Vida


Splash: Uma Sereia em Minha Vida


Se a história de amor entre Ariel e o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King) te conquistou, você vai gostar também de Splash: Uma Sereia em Minha Vida (1984).

Tom Hanks interpreta Allen Bauer, um rapaz workaholic decepcionado com a sua vida amorosa que, depois de um acidente em alto-mar, é salvo por Madison (Daryl Hannah).

Ela é tudo que Allen sempre quis na vida. Mas tem um detalhe: Madison é uma sereia e, como você pode imaginar, não será tão simples assim para os dois ficarem juntos.

Procurando Nemo


Procurando Nemo


Obviamente, Procurando Nemo (2003) é uma animação que não poderia faltar nessa lista!

A aventura do peixe-palhaço Marlin para salvar seu filho Nemo se tornou um dos filmes mais amados da Disney e da Pixar

O sucesso não foi à toa: personagens carismáticos, roteiro divertido e uma bela mensagem sobre a importância da família encantaram espectadores de todas as idades.

Procurando Dory


Procurando Dory


Depois de roubar a cena em Procurando Nemo, a tagarela e esquecida peixinha Dory ganhou o seu próprio filme.

Em Procurando Dory (2016), o público reencontra os personagens da animação de 2003 que agora partem para uma nova missão: encontrar a família de Dory!

No meio disso tudo, eles encaram muitos perigos e, claro, não faltam humor, ação e diversão

E aí, preparado para mergulhar nessa maratona aquática no Disney+?

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