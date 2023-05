Inspire-se em A Pequena Sereia e veja estes 4 filmes que se passam no mar

No Disney+, você pode fazer uma verdadeira maratona aquática sem sair de casa e sem se molhar!



Lindos, profundos e cheios de mistérios. Não é por acaso que os oceanos são motivo de paixão dos humanos e inspiram filmes como A Pequena Sereia, em exibição nos cinemas de todo o Brasil.

Depois de ver a nova versão live-action da história de Ariel (Halle Bailey), que tal aproveitar e fazer uma maratona no fundo do mar?

Isso é possível no Disney+! O serviço de streaming traz vários filmes que se passam embaixo d'água ou que têm o oceano como uma peça-chave na narrativa.

Confira:









20 Mil Léguas Submarinas



Entre 1860 e 1892, vários navios estavam desaparecendo no oceano. Muitos navegadores relatavam aparições de uma baleia gigante, com um longo chifre, que estava afundando as embarcações.

Curiosos com a situação, o professor Aronnax (Paul Lukas), seu assistente Conseil (Peter Lorre) e o especialista em baleias Ned Land (Kirk Douglas) embarcam em uma viagem com um submarino do futuro para desvendar o mistério.

Baseado no livro do escritor francês Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas (1954) vai te levar para uma jornada inesquecível!









Splash: Uma Sereia em Minha Vida



Se a história de amor entre Ariel e o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King) te conquistou, você vai gostar também de Splash: Uma Sereia em Minha Vida (1984).

Tom Hanks interpreta Allen Bauer, um rapaz workaholic decepcionado com a sua vida amorosa que, depois de um acidente em alto-mar, é salvo por Madison (Daryl Hannah).

Ela é tudo que Allen sempre quis na vida. Mas tem um detalhe: Madison é uma sereia e, como você pode imaginar, não será tão simples assim para os dois ficarem juntos.









Procurando Nemo



Obviamente, Procurando Nemo (2003) é uma animação que não poderia faltar nessa lista!

A aventura do peixe-palhaço Marlin para salvar seu filho Nemo se tornou um dos filmes mais amados da Disney e da Pixar.

O sucesso não foi à toa: personagens carismáticos, roteiro divertido e uma bela mensagem sobre a importância da família encantaram espectadores de todas as idades.









Procurando Dory



Depois de roubar a cena em Procurando Nemo, a tagarela e esquecida peixinha Dory ganhou o seu próprio filme.

Em Procurando Dory (2016), o público reencontra os personagens da animação de 2003 que agora partem para uma nova missão: encontrar a família de Dory!

No meio disso tudo, eles encaram muitos perigos e, claro, não faltam humor, ação e diversão!

E aí, preparado para mergulhar nessa maratona aquática no Disney+?