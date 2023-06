A Pequena Sereia foi filmado onde? Saiba mais sobre as praias paradisíacas do filme

Aproveite que o filme está no cinema e não perca a chance de ver esses cenários grandiosos na tela grande.



A nova versão live-action de A Pequena Sereia, em exibição nos cinemas, tem chamado a atenção por seus visuais belíssimos.

O filme, protagonizado por Ariel (Halle Bailey), foi um grande desafio para o diretor Rob Marshall e toda a equipe técnica na parte visual.

"Em nossa história, há dois mundos diferentes: o da superfície, que é o mundo real, e o subaquático, que é um mundo mágico onde existem sereias, caranguejos cantantes e pássaros falantes como Sabidão [personagem que tem a voz de Awkwafina]”, diz Rob Marshall .

“O mundo subaquático é totalmente digital e, no mundo terrestre, tudo é real e construído da maneira como os filmes de época são feitos", explicou o cineasta em uma entrevista oficial.

A Pequena Sereia: onde o filme live-action foi filmado



As cenas de praia foram filmadas na Sardenha, Itália. "Era importante encontrar uma locação que transmitisse o drama épico que a história exige. A Sardenha tem tudo isso: as águas cristalinas, os litorais deslumbrantes, os penhascos, as fortalezas, as vastas praias e as estradas rurais", completa Marshall.

As locações na Sardenha incluíram a Cala Moresca (uma região costeira) onde foram filmadas as cenas da vila de pescadores e do píer do castelo, segundo comunicado oficial sobre o filme.

Além disso, Rena Majore foi escolhida como a praia de Ariel, de onde ela sai da água e sobe na rocha.

Uma curiosidade especial: a rocha do cenário não estava lá anteriormente. Ela foi feita sob medida e transportada para a Sardenha, sendo colocada no local antes da chegada do elenco.

Já as cenas da carruagem com Ariel e o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King) foram filmadas na costa de Rena di Matteu, também na Itália.

A Pequena Sereia apresenta cenas em espaços tão diversos quanto um castelo do século 19 e um navio majestoso, todos construídos especialmente para o filme no Pinewood Studios, nos arredores de Londres, na Inglaterra, de acordo com comunicado oficial.

Por fim, há os ambientes digitais do mundo subaquático, que incluem o palácio do Rei Tritão (Javier Bardem), a gruta de Ariel e o covil de Úrsula (Melissa McCarthy).

Para inserir a ação dos atores e atrizes nesses ambientes aquáticos criados digitalmente, a equipe de Marshall recorreu à técnica dry-for-wet. Trata-se do uso de diferentes recursos para criar a impressão de que os personagens estão embaixo d’água mesmo sem a presença de água.

Como isso é feito? Por meio da tecnologia, da iluminação, de filtros e de outras ferramentas. Incrível, não é mesmo?!

Assista a A Pequena Sereia nos cinemas



A Pequena Sereia segue em exibição nos cinemas de todo o Brasil. Garanta o seu ingresso clicando aqui para conferir a história de Ariel e desbravar esses cenários paradisíacos na tela grande!