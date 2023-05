Ariel tem quantas irmãs na nova versão de A Pequena Sereia?

Saiba quem são as irmãs de Ariel e já garanta o seu lugar no cinema para ver o novo filme da Disney!



A nova versão live-action de A Pequena Sereia chega aos cinemas na quinta-feira, dia 25 de maio, trazendo uma série de personagens encantadores.

Além de Ariel (Halle Bailey), você também irá reencontrar Úrsula (Melissa McCarthy), Rei Tritão (Javier Bardem), Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), Linguado (voz de Jacob Tremblay), Sebastião (voz de Daveed Diggs) e Sabidão (voz de Awkwafina).

Muita gente pode até não saber, mas Ariel não é a única filha do Rei Tritão.





Quantas irmãs Ariel tem?



A protagonista do longa-metragem tem seis irmãs, sendo que Ariel é a mais nova da família.

Cada uma das filhas do Rei Tritão representa um dos sete mares, segundo comunicado oficial da Disney.

Os nomes das irmãs de Ariel são: Caspia (Nathalie Sorrell), Indira (Simone Ashley), Karina (Kajsa Mohammar), Mala (Karolina Conchet), Perla (Lorena Andrea) e Tamika (Sienna King).

“Nós nos inspiramos em peixes exóticos para as caudas e os cabelos dessas mulheres aquáticas. Foi muito divertido descobrir cada peixe e dar a ele uma forma humana. Não há inspiração mais bonita do que os oceanos e os peixes que vivem neles”, explicou Colleen Atwood, figurinista do filme, em comunicado oficial.





Garanta o seu ingresso para ver A Pequena Sereia



Se você quer saber mais sobre Ariel e suas irmãs, não perca a estreia de A Pequena Sereia no cinema! Clique aqui para garantir o seu ingresso e viver essa experiência incrível na tela grande.