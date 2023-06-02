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A Pequena Sereia: os segredos por trás de Linguado, Sebastião e Sabidão

3 de junho de 2023
3 de junho de 2023

Três talentosos atores interpretam a voz original desses divertidos personagens de A Pequena Sereia.


O novo live-action A Pequena Sereia está conquistando o público nos cinemas de todo o mundo com a história encantadora de Ariel (Halle Bailey) e sua paixão pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King).

A produção, dirigida por Rob Marshall, apresenta novamente personagens muito queridos dos fãs. Entre eles, o peixe Linguado, o caranguejo Sebastião e a gaivota Sabidão, que protagonizam vários momentos divertidos do filme.

Cada um deles ganha vida na versão original em inglês nas vozes dos atores Daveed Diggs (Sebastião), Awkwafina (Sabidão) e Jacob Tremblay (Linguado).

Sebastião, Sabidão e Linguado: imaginação, inteligência e humor em A Pequena Sereia

Daveed Diggs, vencedor do Tony® (prêmio mais famoso do teatro nos Estados Unidos), coloca sua marca única em Sebastião com uma performance rica em imaginação, inteligência e humor

Já a cantora e atriz Awkwafina brilha dando voz a Sabidão, personagem que ela contou que marcou sua infância, segundo comunicado oficial. 

O produtor John DeLuca definiu o trabalho de voz de Jacob Tremblay para o Linguado (o melhor amigo de Ariel) como extraordinário e destacou o seu profissionalismo e o charme único.

Marionetes e o uso de seis câmeras para ajudar os personagens nas cenas

Enquanto os atores recitavam as falas de seus personagens, seis câmeras gravavam a performance deles.

Essas imagens foram usadas pelos profissionais no desenvolvimento dos personagens animados na pós-produção. Por mais que Linguado, Sebastião e Sabidão sejam feitos digitalmente, a equipe se preocupou em incorporar a identidade e características dos seus intérpretes.

Mas e os atores que contracenavam com esses personagens? Tinham alguma referência visual ou apenas imaginavam que eles estavam ali?

De acordo com comunicado oficial, foram usadas marionetes para ajudar os demais membros do elenco a visualizar a cena e a interagir com Linguado, Sebastião e Sabidão (no lugar deles, havia os bonecos).

A Pequena Sereia te espera nos cinemas de todo o Brasil

Se você ainda não viu A Pequena Sereia, garanta o seu ingresso clicando aqui e confira o trabalho incrível feito no novo live-action da Disney!

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