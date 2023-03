Relembre alguns dos personagens mais conhecidos do mundo da animação Disney e quais são suas espécies.

Nós os conhecemos por suas aventuras malucas e personalidades divertidas. No entanto, poucos sabem quais animais estão por trás de alguns dos personagens principais e coadjuvantes mais memoráveis ​​das animações da Disney.

Descubra quais espécies inspiraram algumas das figuras animadas mais icônicas de seus filmes favoritos disponíveis no Disney+.





Quais animais são estes 8 personagens da Disney?





- Nemo, o pequeno fanático por exploração e filho de Marlin em Procurando Nemo, é um peixe-palhaço.

- Meejo, um dos melhores amigos de Pocahontas, é um guaxinim.

- Iago, o pássaro antagonista do filme Aladdin, é um papagaio.

- Buck, o fanático por caça com apenas um olho e amante de aventuras em A Era do Gelo: As Aventuras de Buck, é uma doninha.





- Dumbo, o personagem principal que é ridicularizado por suas orelhas grandes em Dumbo, é um pequeno elefante.

- Nick Wilde, companheiro de Judy Hopps em Zootopia, é uma raposa vermelha.

- Ferdinando, personagem principal de O Touro Ferdinando, é um touro.

- Chefe Bogo, chefe do departamento de polícia de Zootopia, é um búfalo-africano.