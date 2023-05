Tudo o que você precisa saber antes de ver A Pequena Sereia no cinema

Ariel, Úrsula, Tritão e outros personagens inesquecíveis te esperam para viver uma experiência mágica na nova versão de A Pequena Sereia.



Está chegando a hora! No dia 25 de maio, você irá mergulhar no fundo do mar com A Pequena Sereia, a nova versão live-action dessa história mágica e épica que encanta pessoas de todas as idades.

Saiba mais detalhes antes de ver o filme no cinema!





A história de A Pequena Sereia



Em uma visita à superfície, a jovem sereia Ariel (Halle Bailey) se apaixona pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel sente que deve seguir seu coração.

Assim, ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar Úrsula (vivida por Melissa McCarthy), que lhe dá a oportunidade de experimentar a vida em terra.

O problema é que a decisão de Ariel acaba trazendo consequências perigosas para ela, seu pai Tritão (Javier Bardem) e todo seu reino no fundo do mar.









O talento de Halle Bailey como Ariel



A atriz e cantora Halle Bailey lidera o talentoso elenco de A Pequena Sereia. Em sua interpretação, Halle demonstra toda a alegria, veracidade, inteligência e vulnerabilidade necessárias à personagem principal.

"Há algo muito especial em ser uma sereia, porque é uma mistura entre essa bela criatura mítica e seu eu autêntico, e acho que é por isso que tantas crianças adoram a personagem", disse a atriz, em comunicado oficial.









Melissa McCarthy surpreende como a terrível Úrsula



Úrsula é, sem dúvida, uma das personagens mais icônicas da Disney. E interpretar esse papel exige uma dedicação acima da média. Desde o início, a equipe de A Pequena Sereia sabia que Melissa McCarthy, atriz indicada duas vezes ao Oscar®, era a pessoa certa.

"O carisma de McCarthy é ideal para Úrsula. Ela é uma atriz incrível que traz profundidade, intensidade e humor extraordinários para o papel. É um desempenho impressionante e algo que Melissa nunca fez antes. Ela vai deixar as pessoas boquiabertas", afirmou o diretor Rob Marshall, em comunicado oficial.









As músicas de A Pequena Sereia são um atrativo à parte



As composições inesquecíveis de Alan Menken e Howard Asham que tocaram tantas gerações, incluindo a famosa "Part of Your World", fazem parte do novo filme live-action.

Além disso, a trilha sonora acrescenta novas canções originais de outro ícone do universo musical: Lin-Manuel Miranda.









Garanta seu ingresso para ver A Pequena Sereia na tela grande



Sabia que você já pode adquirir o seu ingresso para ver o filme A Pequena Sereia no cinema? Clique aqui e não fique de fora dessa viagem épica às profundezas do mar!