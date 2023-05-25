Qual a relação entre Tritão e a vilã Úrsula em A Pequena Sereia

O pai de Ariel e a monstruosa criatura marinha são mais ligados do que você imagina. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Já é possível fazer parte do mundo incrível e encantado de A Pequena Sereia. O mais novo filme em live-action da Disney já estreou nos cinemas de todo o Brasil, trazendo Halle Bailey como Ariel, Javier Bardem como o Rei Tritão e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula.

Além de trazer a história de amor entre Ariel e o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), a produção responde, ainda, a um antigo questionamento dos fãs: qual é a relação entre o Rei Tritão e Úrsula?

A Pequena Sereia: o Rei Tritão e a vilã Úrsula são irmãos



Se o tipo de relacionamento entre Úrsula e Tritão não havia ficado claro para algumas pessoas, o live-action de A Pequena Sereia deixa isso bem claro: eles são irmãos.

Em diversos momentos do filme, inclusive, a vilã chama o Rei de “irmão”. O que quer dizer que Úrsula é, simplesmente, a tia de Ariel! Quem diria que a malvada criatura marinha iria ser capaz de tramar algo contra a própria sobrinha!

Assista a A Pequena Sereia nos cinemas



Descubra o que Úrsula é capaz de fazer contra seu irmão e sua sobrinha em A Pequena Sereia. O longa em live-action já estreou nos cinemas de todo o Brasil!