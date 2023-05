A Pequena Sereia: saiba mais sobre as dubladoras da Ariel no Brasil e na América Latina

Laura Castro e Yatzil Aguirre dividem um pouco da emoção de emprestar a voz à personagem de Halle Bailey, Ariel, no novo live-action da Disney.



O novo filme em live-action da Disney, A Pequena Sereia, está atraindo milhões de pessoas pelo mundo para ver a nova versão desta clássica história que já está em cartaz nos cinemas e no Brasil e na América Latina isso não poderia ser diferente.

Além dos visual lindíssimo, músicas memoráveis e atuações brilhantes de Halle Bailey, Jonah Hauer-King e Melissa McCarthy, a dublagem precisa que foi feita, tanto para o público brasileiro quanto latino-americano, é um grande destaque do filme.

As duas dubladoras de Ariel para a região, a brasileira Laura Castro, que fez a dublagem em português, e a mexicana Yatzil Aguirre, que dublou em espanhol, se encontraram com a atriz Halle Bailey para cantarem juntas “Parte do Seu Mundo”, canção icônica do longa.

Em um encontro gravado em vídeo durante a pré-estreia do longa realizada no México, as três se emocionaram ao cantarem e ouvirem ao vivo a versão da música nas três línguas: inglês, português e espanhol.







Quem é Laura Castro, a dubladora brasileira de Ariel em A Pequena Sereia



De acordo com Laura Castro, duas semanas depois de passar em outro projeto, ela recebeu a grande notícia de que iria emprestar sua voz à Ariel. “Foi a realização de um sonho, mas também foi fruto de muitos testes, aulas e esforço”, disse ela em entrevista à revista brasileira Caras.



"É uma mistura de emoções tentar cumprir a grandiosidade que é a magia da Disney, traduzir tudo pela minha voz, e cantar as músicas novas criadas pelo Lin-Manuel Miranda, de quem sou muito fã", contou em entrevista ao site de entretenimento BuzzFeed Brasil.

A jovem já tem dez anos de carreira como atriz e cantora. Laura começou a fazer aulas de piano com apenas cinco anos, e logo já passou a estudar canto. Com 14 anos, ela participou de um reality show musical e hoje tem sua própria banda, BFF Girls.





O encontro com Halle Bailey



Laura Castro e Yatzil Aguirre tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente a atriz protagonista de A Pequena Sereia, Halle Bailey, na pré-estreia que ocorreu na Cidade do México, sendo um momento emocionante para as duas.



Laura comentou como foi essa experiência: "Quando cheguei, Halle já sabia que era a dubladora de Ariel. Então, a primeira coisa que ela falou foi: 'Obrigada por ser minha voz brasileira'. Ela já chegou me agradecendo”, disse a brasileira ao site GShow.

“Eu já estava nas nuvens, fiquei muito feliz. Halle é muito especial. Ela se emocionou também”, contou a dubladora. Segundo Laura, Halle “tem muita luz, uma energia maravilhosa”. “Cantamos as três juntas, foi um momento único, nunca vou esquecer”, conta.

“É raro o dublador conhecer o ator que dubla o mesmo personagem, então já foi uma honra”, explicou Laura ao BuzzFeed Brasil. Segundo ela, a dubladora acompanha Halle desde pequena, quando a atriz e cantora postava vídeos nas redes sociais cantando covers de Beyoncé com a irmã.

“Eu a adorava e amei saber que ela seria a Ariel, e depois ela ter a minha voz, foi tudo incrível", diz.





A importância do protagonismo negro em A Pequena Sereia



Laura, que é uma mulher preta, também explica a importância de ver Halle Bailey protagonizando um dos maiores filmes da Disney. “Quando era pequena sentia muita falta de ver princesas parecidas comigo", explica ela ao BuzzFeed Brasil.

"Lembro quando surgiu a primeira princesa preta em um filme da Disney, a Princesa Tiana de A Princesa e o Sapo, o quão emocionada e feliz fiquei. Foi um processo de cura para mim. E fico muito feliz que esse processo já pode vir mais cedo para as próximas gerações”, afirmou.

“Até não precisar ser um processo de cura, até ser algo natural ver pessoas pretas ocupando todos os espaços”, complementa Laura.





Quem é Yatzil Aguirre, dubladora mexicana de Ariel em A Pequena Sereia



Yatzil Aguirre, de 20 anos, também já tem uma carreira de mais de dez anos como dubladora, tendo também projetos com o quarteto musical “4 Elle's”, que tem dado a ela um bom reconhecimento nas redes sociais desde 2019.

O quarteto conta com a participação de Yatzil e suas três irmãs que, juntas, produzem vídeos cantando à capela diferentes canções.

“Desde muito jovem um dos meus maiores sonhos era ser a voz de uma princesa da Disney e agora é uma realidade. Não consigo expressar a emoção e o quanto me sinto abençoada por esta oportunidade", postou Yatzil em seu perfil oficial no Instagram.



Não perca a oportunidade de garantir o seu ingresso e embarcar nessa jornada pelo fundo do mar com Ariel, o rei Tritão e outros personagens de A Pequena Sereia!