A Pequena Sereia: curiosidades dos bastidores do live-action

Cenários reais em grande escala e locais fascinantes: descubra o que está por trás do mundo subaquático e em terra firme de A Pequena Sereia.



Falta muito pouco para que o público descubra o impactante mundo criado para A Pequena Sereia. O novo filme em live-action da Disney estreia dia 25 de maio nos cinemas de todo o Brasil.

A produção é um conto épico, que revela um mundo subaquático com cenários impressionantes. E coube ao conceituado e visionário diretor Rob Marshall a responsabilidade de assumir o grande desafio de trazer esta icônica história de volta às telonas.

Desafiado de todas as maneiras, inclusive pelo forte simbolismo associado à história de Ariel na cultura popular, Marshall recrutou um time e tanto. Com a ajuda dos melhores artistas e colaboradores, ele conseguiu dar vida a dois grandes mundos e concretizar suas ideias.

A seguir, conheça um pouco mais sobre os bastidores desse processo.









O desafio de criar um mundo subaquático



Em termos de realidade e fantasia, Rob Marshall sabia, desde que começou a desenvolver o projeto, que o mundo terrestre e o mundo submarino de A Pequena Sereia tinham que ter diferenças marcantes.

Os ambientes digitais do mundo subaquático incluem lugares como o palácio do Rei Tritão (Javier Bardem), a gruta de Ariel (Halle Bailey) e o covil de Úrsula (Melissa McCarthy).

Para desenvolvê-los, Marshall contou com a técnica do fotorrealismo. “Apesar de ser um mundo mágico que criamos, nosso objetivo era fazer com que não parecesse uma animação” disse Marshall em entrevista oficial.

“Queríamos reimaginar o espaço subaquático em um estilo fotorrealista, para que pudesse ganhar vida de maneira apropriada para um filme em live-action. Isso foi muito importante para nós".

Sob a liderança do desenhista de produção John Myhre, os ambientes submarinos foram criados com um design próprio, com paletas de cores e matizes sutilmente diferentes.

Assim, A Pequena Sereia tem um visual marcado por uma paleta em tons terrosos (marrons, dourados e cinzas) para os cenários naturais e tons de branco, azul e dourado para as construções arquitetônicas.









As diferentes locações em terra firme



A trama é ambientada na década de 1830, em uma ilha fictícia do Caribe, e se passa em espaços diversos, desde um castelo do século 19, passando por um bazar colorido a um majestoso navio – todos construídos especialmente para o filme.

“Tivemos que construir o navio como um cenário físico e foi um cenário teatral incrível, algo que você raramente vê em um filme”, disse, em entrevista oficial, o produtor executivo Jeffrey Silver.

O filme é repleto de momentos mágicos que acontecem na praia – como a emocionante cena final. Para criá-los, a equipe criativa escolheu as costas paradisíacas da ilha da Sardenha, na Itália, para onde a produção se mudou durante as filmagens das cenas externas.

“Era importante encontrar um lugar que transmitisse o drama épico que a história exige. E a Sardenha tem tudo: águas cristalinas, costas deslumbrantes, falésias, fortalezas, vastas praias e estradas rurais”, observou Marshall.

As locações na Sardenha incluíram Cala Moresca, na costa nordeste, onde as cenas da vila de pescadores e do píer do castelo foram filmadas. Já Rena Majore foi escolhida como a praia de Ariel, onde ela sai da água e sobe em sua rocha.

Uma curiosidade extra? A rocha foi feita sob medida e depois, transportada para a ilha italiana, onde foi colocada na água em um local específico, antes da chegada do elenco.

Por fim, algumas cenas com Ariel e Eric foram filmadas na orla de Rena di Matteu.









Viaje também para a costa paradisíaca da Sardenha



Conheça esses cenários e mergulhe em mundos fascinantes em A Pequena Sereia. O longa estreia nos cinemas dia 25 de maio! As vendas antecipadas já começaram, e você pode comprar o seu ingresso online ou diretamente nas salas de exibição.

Garanta já o seu lugar nessa história cheia de ação, romance e muita emoção!