Cancel
NOVIDADES DISNEY+

A que horas o live-action de A Pequena Sereia estreia no Disney+?

6 de setembro de 2023
6 de setembro de 2023

Produção protagonizada por Halle Bailey, e com Javier Bardem como Rei Tritão, chega ao serviço de streaming.


Depois de encantar multidões nos cinemas, a versão em live-action de A Pequena Sereia enfim chega ao streaming! O longa que traz Halle Bailey como Ariel estará disponível no Disney+ neste dia 6 de setembro, a partir das 4h (horário de Brasília).

Assinado pelo visionário cineasta Rob Thomas, o longa traz a história de Ariel, uma rebelde sereia que sonha em conhecer o mundo além do mar. Ao se apaixonar pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), a jovem faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy). 

Contudo, o preço que Ariel pode pagar pela chance de viver esse amor pode ser alto demais, colocando em risco não apenas a própria vida como o governo de seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem).


Veja A Pequena Sereia no Disney+


Com uma trilha sonora marcante, assinada por Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, a versão em live-action de A Pequena Sereia estreia no dia 6 de setembro somente no Disney+

No serviço de streaming você também encontra o clássico animado A Pequena Sereia, de 1992 que, há mais de 30 anos, encanta adultos e crianças em todo o mundo!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set