A que horas o live-action de A Pequena Sereia estreia no Disney+?

Produção protagonizada por Halle Bailey, e com Javier Bardem como Rei Tritão, chega ao serviço de streaming.



Depois de encantar multidões nos cinemas, a versão em live-action de A Pequena Sereia enfim chega ao streaming! O longa que traz Halle Bailey como Ariel estará disponível no Disney+ neste dia 6 de setembro, a partir das 4h (horário de Brasília).

Assinado pelo visionário cineasta Rob Thomas, o longa traz a história de Ariel, uma rebelde sereia que sonha em conhecer o mundo além do mar. Ao se apaixonar pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), a jovem faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy).

Contudo, o preço que Ariel pode pagar pela chance de viver esse amor pode ser alto demais, colocando em risco não apenas a própria vida como o governo de seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem).









Com uma trilha sonora marcante, assinada por Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, a versão em live-action de A Pequena Sereia estreia no dia 6 de setembro somente no Disney+.

No serviço de streaming você também encontra o clássico animado A Pequena Sereia, de 1992 que, há mais de 30 anos, encanta adultos e crianças em todo o mundo!