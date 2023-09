A Pequena Sereia e outros filmes da Disney em live-action para curtir no fim de semana

Mergulhe fundo em um oceano de emoções com os filmes da Disney em live-action! Principalmente agora que o sucesso A Pequena Sereia estreou sua versão no Disney+!

Contudo, o serviço de streaming traz em seu catálogo diversas produções em live-action que certamente vão encher de magia o seu final de semana e o da sua família!

Confira, então, a seguir cinco incríveis sugestões e prepare a sessão pipoca em casa com quem você mais ama!









A Pequena Sereia é a mais nova estreia do streaming!



Com Halle Bailey como Ariel, o filme A Pequena Sereia acabou de chegar ao Disney+. Do cineasta visionário Rob Marshall, o longa conta a história da jovem e espirituosa sereia que sonhava em conhecer o mundo da superfície, além dos mares.

Ao se apaixonar pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), ela se torna capaz de tudo para viver esse amor – inclusive fazer um acordo com a malvada bruxa do oceano, Úrsula (vivida por Melissa McCarthy).

Contudo, a chance de experimentar a vida em terra firme acaba colocando sua vida e a coroa de seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem) em perigo.









Peter Pan & Wendy vai te levar de volta à Terra do Nunca



Dirigido por David Lowery, Peter Pan & Wendy apresenta Wendy Darling (Ever Anderson), uma adolescente com medo de deixar a casa em que passou a infância para trás.

Um dia, ela conhece Peter Pan (Alexander Molony), um menino que se recusa a crescer. Com seus irmãos e a fada Tinker Bell (Yara Shahidi), Wendy viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca.

Lá, o grupo encontra o malvado Capitão Gancho (Jude Law), e embarca em uma aventura emocionante que vai mudar a vida de todos para sempre.









O live-action de Pinóquio é pura magia do princípio ao fim



Lançado no final de 2022, a versão em live-action de Pinóquio emocionou a todos com as aventuras de Gepeto e seu boneco de madeira que queria ser um garoto de verdade.

A produção traz o ator Tom Hanks como o marceneiro, o jovem Benjamin Evan Ainsworth empresta sua voz a Pinóquio, e Cynthia Erivo interpreta a Fada Azul.









Vilãs também têm direito à live-action e o premiado Cruella é a prova!



Em 2021 o mundo se rendeu à uma das mais admiráveis vilãs da Disney: Cruella de Vil. Com Emma Stone no papel principal, o longa mostra os primeiros dias de rebeldia de uma das vilãs mais notórias do cinema – e da moda!

O filme segue uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone) e revela os acontecimentos que farão com que ela abrace seu lado perverso e se torne a maligna, elegante e vingativa Cruella.

Ambientado na década de 1970 em Londres, em meio à revolução do punk rock, outro destaque da produção é sua trilha sonora, fotografia, maquiagem e figurino – este último premiado com um Oscar®.









O Rei Leão, um live-action apoteótico



O Rei Leão (1994), uma das mais emocionantes animações da Disney, ganhou sua versão em live-action em 2019. Com Donald Glover na voz de Simba e Beyoncé como Nala, a produção retrata uma jornada pela savana africana, onde nasce o futuro rei da Pedra do Reino, Simba.

Em uma história repleta de traição, eventos trágicos e drama dirigida por Jon Favreau, o jovem leão vê seu destino ser traçado com seu exílio. Com a ajuda de dois novos amigos e um amor do passado, Simba terá que crescer e voltar para recuperar o que é seu por direito.





Assista a estes e outros filmes da Disney em live-action no Disney+!



O número de filmes da Disney em live-action disponíveis no Disney+ é imenso: Aladdin, A Bela e a Fera, Dumbo… A lista é grande! Isso sem contar nas produções da Marvel Studios e do universo Star Wars.

Então, aproveite para assinar o Disney+ agora mesmo e garantir a diversão da família inteira em um só streaming!