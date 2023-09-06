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A Pequena Sereia: veja onde assistir ao live-action online

6 de setembro de 2023
6 de setembro de 2023

O grande e aguardado sucesso dos cinemas agora está disponível também no serviço de streaming.


Transporte-se para um oceano de emoções com o live-action de A Pequena Sereia! A produção, estrelada por Halle Bailey e Jonah Hauer-King, acaba de estrear com exclusividade no Disney+.

A obra é fruto do trabalho do visionário cineasta Rob Marshall, que deu seu próprio toque à clássica animação musical da Disney. Acompanhe a jovem Ariel (Bailey), filha mais nova – e mais desafiadora – do Rei Tritão (Javier Bardem). 

Sonhando em conhecer o mundo além do mar, em uma de suas furtivas visitas à superfície, ela se apaixona pelo charmoso Príncipe Eric (Hauer-King). Contudo, as sereias são proibidas de interagir com humanos.

Ariel, no entanto, sente a urgência de seguir seu coração, arriscando tudo ao fazer um acordo com a maligna bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy), que lhe dá a chance de experimentar a vida em terra firme. 

Esse acordo, porém, poderá ter um preço bem alto, colocando a vida da jovem sereia e a coroa de seu pai em perigo

Pequena Sereia


Assista agora mesmo ao live-action A Pequena Sereia, somente no Disney+


Além de Rob Marshall na direção, o filme live-action conta com o roteiro de David Magee e produção de Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e do próprio Marshall

A trilha sonora conta com a participação direta de Alan Menken, compositor das icônicas canções da animação de 1989 – e de vários outros clássicos que a Disney lançou ao longo de seus 100 anos de História.

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O filme A Pequena Sereia já está disponível no Disney+. O serviço de streaming traz ainda, com exclusividade em seu catálogo, as clássicas histórias da Disney, as aventuras do universo Star Wars e a ação das histórias da Marvel Studios

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