Dê um tratamento real à sua próxima vídeochamada com temas de fundo das princesas da Disney

Confira os mais belos fundos de tela para as suas próximas chamadas de vídeo.

Todos podem usar um pouquinho da mágica das Princesas da Disney. Com o aumento das chamadas e reuniões por vídeo, agora você pode escolher um plano de fundo da sua Princesa da Disney preferida e tornar cada chamada um conto de fadas.

Aqui estão as instruções de como salvar os planos de fundo:





Como fazer o download dos planos de fundo no celular:

1.) Encontre uma imagem que você gostaria de fazer o download.

2.) Use o seu dedo para segurar a imagem.

3.) Selecione adicionar a Fotos.





Como fazer o download dos planos de fundo no computador:

1.) Encontre uma imagem que você gostaria de fazer o download.

2.) Clique na descrição embaixo de cada imagem para fazer o download automaticamente.





Agora, sobre os planos de fundo:

Para quem gosta das Princesas da Disney clássicas, os castelos da Cinderela e da Bela Adormecida são icônicos! Mas se você prefere uma vista do oceano, conhecemos uma pequena sereia cujo castelo pode ser perfeito. E não vamos esquecer que o palácio do Sultão poderia ser um ótimo plano de fundo para um diamante bruto.

Cinderela

A Bela Adormecida

A Pequena Sereia

Aladdin

Aladdin

Vamos viajar para as florestas encantadas? Branca de Neve e Aurora têm cabanas que são os lugares perfeitos para um abrigo aconchegante. E, para as aventureiras, você pode passear por DunBroch com Merida.



Branca de Neve

A Bela Adormecida

Valente

Valente

Você também pode explorar todos os contos na biblioteca da Bela ou pode acender uma lanterna com Rapunzel neste plano de fundo dos sonhos.

A Bela e a Fera

Enrolados





Moana

Pocahontas

Pocahontas

A Princesa e o Sapo

Não há limite para imaginação! Então tome o seu lugar de direito no trono e aproveite um pouco a mágica da Disney.



