Eternos
ETERNOS da Marvel Studios acompanham um grupo de heróis de alienígenas que protegem a Terra desde o início da humanidade. Quando criaturas monstruosas chamadas de Deviantes, que pensavam há muito ter sumido da história, retornam misteriosamente, os Eternos são forçados a se reunir para defender, novamente, a humanidade.
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Dirigido porChloé Zhao, Χλόη Ζάο, كلوي تشاو
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Escrito porRyan Firpo, Kaz Firpo, Chloé Zhao, Patrick Burleigh
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Produzido porNate Moore, Kevin Feige
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ElencoGemma Chan, Gemma Chan, Gemma Chan