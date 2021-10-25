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Eternos

ETERNOS da Marvel Studios acompanham um grupo de heróis de alienígenas que protegem a Terra desde o início da humanidade. Quando criaturas monstruosas chamadas de Deviantes, que pensavam há muito ter sumido da história, retornam misteriosamente, os Eternos são forçados a se reunir para defender, novamente, a humanidade.

Release Date: 5 de novembro de 2021

  • Dirigido por

    Chloé Zhao, Χλόη Ζάο, كلوي تشاو

  • Escrito por

    Ryan Firpo, Kaz Firpo, Chloé Zhao, Patrick Burleigh

  • Produzido por

    Nate Moore, Kevin Feige

  • Elenco

    Gemma Chan, Gemma Chan, Gemma Chan