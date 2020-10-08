Kingdom Force é uma equipe de busca e resgate que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, dedicada a ajudar os seus companheiros animais. A equipe de cinco animais heróis e seus veículos servem e protegem os cidadãos dos Cinco Reinos.

Quando o resgate fica difícil demais para lidar, a equipe grita "Kingdom Force: Reunir!", o seu grito de guerra, e os veículos se transformam em um enorme robô de resgate de última geração que combina todas as forças dos cinco heróis animais da Kingdom Force.

Por meio do trabalho em equipe, cooperação e aceitação da diversidade, não há desafio que a equipe da Kingdom Force não possa enfrentar!