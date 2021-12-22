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Encanto, novo filme da Disney, estreia no Disney+ na véspera de Natal

23 de dezembro de 2021
23 de dezembro de 2021



No dia 24 de dezembro, Encanto chega à Disney +. O novo filme da Walt Disney Animation Studios presta uma grande homenagem à cultura latino-americana e especialmente à Colômbia, o país onde a história se passa. Antes de conhecer (ou rever) a mágica família Madrigal, convidamos você a ler a entrevista que fizemos com o pessoal por trás das câmeras do filme: Byron Howard (diretor), Jared Bush (diretor e co-roteirista), Charise Castro Smith (co-roteirista e co-diretora) e Yvett Merino (produtora):

Encanto

Quando souberam que queriam fazer um filme ambientado na Colômbia?

Jared Bush: Começamos a trabalhar nessa história 5 anos atrás. Estávamos terminando Zootopia, amamos música e pensamos que nosso próximo projeto tinha que ser um musical. Tinha acabado de escrever Moana com Lin-Manuel Miranda e ele me disse “Quero fazer um musical que se passe na América Latina”. Então perguntei a ele: "A América Latina é muito grande, para onde vamos?" E quando nos levaram para a Colômbia nos apaixonamos pela música e pela tradição do realismo mágico.

Byron Howard: A Colômbia é como 5 países em um. É tudo tão diferente e não queríamos mudar nada para não perdermos isso. Procuramos então uma forma de incluir cada região nesses 90 minutos de filme.

Encanto | Maribel

Vocês tinham pensado nas vozes dos personagens antes de começar a trabalhar no filme?

JB: Às vezes fazemos isso, com Zootopia o fizemos, com certeza. Mas não com este filme. A personagem mais difícil de encontrar voz foi Mirabel, e queríamos algo diferente porque ela é uma heroína muito diferente do que normalmente vemos. Ela tem falhas e é um pouco estranha, mas também muito emocional. Sabíamos que essa história seria a jornada dela, a de Mirabel interagindo com todos os membros de sua família, então o que mais importava para nós era entender quem poderiam ser os atores e atrizes para dar voz a esses familiares. 

Encanto

O que vocês acham que torna Encanto diferente de outros filmes da Disney?

BH: Este é o 60º desenho animado da Disney, algo muito louco que faz eu me sentir muito velho. Mesmo com outros musicais, o Encanto é diferente porque trabalhar com Lin-Manuel Miranda é incrível. Uma coisa que adoro nele é que ele realmente entendeu e abraçou a complexidade desta família. Ele gostou de resolver esse quebra-cabeça com sua música desde o primeiro dia e conforme passávamos um tempo na Colômbia e aprendíamos sobre sua música juntos, ele continuava tentando absorver todo esse conhecimento. Todo o seu trabalho é visto nas canções que podemos ouvir como resultado. 

Encanto

Qual é o seu membro favorito da família Madrigal?

JB: Devo dizer Louisa. Ela é tão divertida, tão responsável, carrega toda a família nos ombros, mas também é um amor e tem muito coração.

BH: Eu também amo a Louisa. Ontem vi o filme no cinema e devo dizer que o Bruno é um dos meus favoritos. Posso me identificar com seu lado estranho e supersticioso.

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