Soul vence o Oscar® de melhor animação

Essa foi a premiação de número 93 da Academia.
No último domingo (25/04), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou os tão aguardados Oscar® de 2021. A celebração ocorreu em dois lugares diferentes: o Dolby Theatre, onde a premiação normalmente acontece, e a estação de trem Los Angeles Union Station, na qual apenas os indicados, acompanhantes e apresentadores puderam comparecer.
O vencedor da Disney e da Pixar foi Soul, que ganhou uma estatueta de melhor animação, e competia com Unidos, do mesmo estúdio. Além disso, Soul venceu na categoria de melhor canção original.
Já Toca (Burrow) competiu na categoria de melhor curta-metragem de animação. Indicado a melhores efeitos visuais estava a versão real action de Mulan, e também O Grande Ivan, adaptação do livro de Katherine Applegate, que também está no Disney+.
A Disney e a Pixar possuem um grande histórico de triunfos na categoria de melhor animação. Nos últimos anos, a estatueta foi para Toy Story 4, Zootopia, Divertida Mente, Operação Big Hero, Frozen e Valente.
Você pode assistir a todos os indicados da Disney e da Pixar no Disney+, a plataforma de streaming da Disney