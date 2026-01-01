Grita
Me enseñaron que para ganar
Hay que saber perder, eh
He aprendido que para volar
También hay que caer, eh
Cuántas batallas perdidas
y tantas heridas que guarda mi corazón
Me hicieron ser más valiente y soy mucho
más fuerte, la suerte está a mi favor
Hoy quiero gritar
Volver a volar
El fuego en mis venas
Lo voy a encender
Hoy quiero ganar
Como imaginé
Mi sueño está intacto
Mucho más que ayer
Mi corazón estalla
Mi piel es la medalla
Vivir este momento
Una y otra vez
Son tantas emociones
Colores y canciones
El viento me acompaña
Una y otra vez
Nana yeah
Nana yeah
Baila, baila y que salga el sol
Baila, báilate esta canción
Muévete y siéntelo
Vívelo con amor
Baila, baila y que salga el sol
Baila, báilate esta canción
Muévete y siéntelo
Vívelo con amor
Cuántas batallas perdidas
y tantas heridas que guarda mi corazón
Me hicieron ser más valiente
y soy mucho más fuerte
La suerte está a mi favor
Hoy quiero gritar
Volver a volar
El fuego en mis venas
Lo voy a encender
Hoy quiero ganar
Como imaginé
Mi sueño está intacto
Mucho más que ayer
Mi corazón estalla
Mi piel es la medalla
Vivir este momento
Una y otra vez
Son tantas emociones
Colores y canciones
El viento me acompaña
Una y otra vez
Nana yeah
Nana yeah
Baila, baila y que salga el sol
Baila, báilate esta canción
Muévete y siéntelo
Vívelo con amor
Baila, baila y que salga el sol
Baila, báilate esta canción
Muévete y siéntelo
Vívelo con amor
Me enseñaron que para ganar
Hay que saber perder, eh
He aprendido que para volar
Hay que creer
Sentirse bien
Abre bien tu mente
Y vuela sin mirar atrás
Para ser consciente
Mira con los ojos de tu corazón
Para que te sientas libre sin pena
Oh yeah
Baila y fluye, siéntete bien
Entrar no mar me faz lembrar de você
Eu sei que vou ficar bem
Eres tú, siempre tú
Eu preciso da sua luz
Quiero ser, hoy seré mejor
Eres tú, siempre tú
Com esforço vou triunfar
A tu lado me siento bien
Aunque falle, intento
No pierdo el momento
Vibrando contenta
Es muy simple, lo que soy es lo que ves
Y te haré sentir que vale la pena
Oh yeah
Crearemos lo que deseas
Las palabras sobran así que seré muy breve
Escucha bien
Eres tú, siempre tú
Eu preciso da sua luz
Quiero ser, hoy seré mejor
Eres tú, siempre tú
Com esforço vou triunfar
A tu lado me siento bien
Eu me sinto bem
Do teu lado eu me sinto bem
Eres tú, siempre tú
Eu preciso da sua luz
Quiero ser, hoy seré mejor
Eres tú, siempre tú
Com esforço vou triunfar
A tu lado me siento bien
Muito bem
Do teu lado eu me sinto bem
Do teu lado eu me sinto bem
¿Cuándo pasó?
Te encontré cuando menos lo esperaba
Debí correr muy lejos de tu boca y de tu piel
Caí en la trampa
Sin querer, mis ojos te miraban distinto a ayer
No sé, yo no pedí quererte así
Y tal vez, lo necesitaba
Eres todo lo que quiero
Mi único deseo
Yo sin ti no puedo más
Dime, ¿cuándo fue que te empecé a amar?
¿Cuándo pasó?
¿Cuándo me quedé perdido en tu voz?
Y yo, que tanto le advertí al corazón
Que huyera porque eres perfecta
Y pasó
Caí directo en tu mirada
Y ya no
No hay vuelta atrás cuando se trata de amor
Dime si sientes lo mismo que yo
Dime, ¿cuándo pasó?
Dicen que enamorarse es peligroso
Lo sé muy bien, pero a tu lado no se puede
perder
Contigo no se puede perder
Y tu canto con el mío
Explotan mis sentidos
Yo te sigo hasta el final
Dime, ¿cuándo fue que te empecé a amar?
¿Cuándo pasó?
¿Cuándo me quedé perdido en tu voz?
Y yo, que tanto le advertí al corazón
Que huyera porque eres perfecta
Y pasó
Caí directo en tu mirada
Y ya no
No hay vuelta atrás cuando se trata del amor
Dime si sientes lo mismo que yo
Y dime, ¿cuándo pasó?
Dime, ¿cuándo pasó?
Dime, ¿cuándo pasó?
Dime, ¿cuándo pasó?
Dime cuándo…
Dime, ¿cuándo pasó?
Aquí me encontrarás
Cuando estés solo y mirando hacia atrás
Aquí estaré siempre siguiendo tu compás
Tú conmigo
Siempre unidos
Uhhh
La única luz cuando todo está mal
No, no, no
Y cuando sientas que ya no puedes luchar
Aquí estaré y sé que no te rendirás
Tú conmigo
Siempre unidos
Uhh
Y si tu cielo se oscurece y todo alrededor estalla
No importa la distancia
Aquí me encontrarás
Siempre que haya magia
Aquí me encontrarás
No importa en qué galaxia
Aquí me encontrarás
Sincero, valiente, un amigo que siente
No importa la distancia
Aquí me encontrarás
Siempre que haya magia
Eres mi amigo, eres todo
Lo nuestro está sobre todo
Día y noche aquí estarán
Los tres mosqueteros y unos cuántos más
Siempre a tu lado estamos juntos
La vida no es sólo un camino para andar
Y aprenderemos tanto para recordar
Tú conmigo siempre unidos
Ohh
La única luz cuando todo está mal
Valdrá la pena ayudarte a continuar
Abrir el corazón y nunca renunciar
Tú conmigo
Siempre unidos
Uhh
Y si tu cielo se oscurece y todo alrededor estalla
No importa la distancia
Aquí me encontrarás
Siempre que haya magia
Aquí me encontrarás
No importa en qué galaxia
Aquí me encontrarás
Sincero, valiente, un amigo que siente
No importa la distancia
Aquí me encontrarás
Siempre que haya magia
Aquí me encontrarás
No importa en qué galaxia
Aquí me encontrarás
Sincero, valiente, un amigo que siente
No importa la distancia…
Siempre que haya magia…
No importa en qué galaxia…
Sincero, valiente, un amigo que siente
No importa la distancia
Aquí me encontrarás
Siempre que haya magia
Aquí me encontrarás
No importa en qué galaxia
Aquí me encontrarás
Sincero, valiente, aquí me encontrarás
No importa la distancia
Aquí me encontrarás
Siempre que haya magia
Aquí me encontrarás
No importa en qué galaxia
Aquí me encontrarás
Sincero, valiente, aquí me encontrarás
Dame un beso
Te llevo aquí
Te llevo aquí tatuada en mi memoria
Desde aquel momento en que te vi
Y decidí acercarme
Pero me miraste
Y ya no supe qué decir
Pero la verdad
No alcanzan las palabras a veces
Lo hermosa que tú eres para mí
Ven, acércate
A ti también te intriga ver
Qué podría ser
Podría ser
Que encuentres en mí
Aquel que te hace sonreir
Bien, podría ser, acércate
Baby, bésame
Y deja que los besos hablen
Dejemos que todo esto fluya
Mientras bailamos aquí
Así, así
Baby, dame un beso
Baby, dame un beso
Oh, oh
Te quiero aquí
Te quiero aquí a mi lado
Ten mi mano
Deja que te acerque
Junto a mí
Yo sé que en él confiaste
Y te decepcionaste
Pero yo no soy así
Ven, acércate
A ti también te intriga ver
Qué podría ser
Podría ser
Que encuentres en mí
Aquel que te hace sonreír
Bien, podría ser, acércate
Baby, bésame
Y deja que los besos hablen
Dejemos que todo esto fluya
Mientras bailamos aquí
Así, así
Baby, bésame
Y deja que los besos hablen
Dejemos que todo esto fluya
Mientras bailamos aquí
Así, así
Oh, baby, besamé
Y deja que los besos hablen
Dejemos que todo esto fluya
Mientras bailamos aquí
Así, así
Baby, besamé
Y deja que los besos hablen
Dejemos que todo esto fluya
Mientras bailamos aquí
Así, así
Te llevo aquí
Te llevo aquí tatuada en mi memoria
Desde aquel momento en que
Te vi
Voy
Una y otra vez
Creo van mil, no sé
Esa oportunidad
Como el sol saldrá
Es confiar en mí
Me levanto y vuelvo a seguir
Sé, lo alcanzaré
Voy a brillar fuerte
Siempre en mí, la ilusión
Dejo aquí el corazón
Voy como el fuego
Que me abraza
Voy con mi música
Y mi voz
De donde estoy
Voy con tu luz
En mi mirada
Voy con mi historia
Hecha canción
Por mis sueños
Por mi esperanza
Voy más allá
De donde estoy
Todo lo que dé
Yo sé que va a volver
Esta es mi pasión
No dudo lo que soy
Es confiar en mí
Me levanto y vuelvo a seguir
Sé, lo alcanzaré
Voy a brillar fuerte
Siempre en mí, la ilusión
Dejo aquí el corazón
Voy como el fuego
Que me abraza
Voy con mi música
Voy con mi historia
Hecha canción
Por mis sueños
Por mi esperanza
Voy más allá
De donde estoy
Voy como el fuego
Que me abraza
Voy con mi música
Y mi voz
Por mis sueños
Por mi esperanza
Voy más allá
Voy como el fuego
Que me abraza
Voy con mi música
Y mi voz
Con mis sueños
Con mi esperanza
Voy más allá
Todo lo que dé
Yo sé que va a volver
Esta es mi pasión
No dudo lo que soy
Por mis sueños
Por mi esperanza
Voy más allá
De donde estoy
Una vez más
Sabes que al pasado
No lo puedes evitar
Que te has encerrado
A llorar tu soledad
Cada uno inventa
Una razón para no ser
Si tú me lo pides
Yo aquí me quedaré
Déjame que lo intente una vez más
Los sueños siempre dicen la verdad
Si duelen las heridas
Si vas a la deriva
Siempre hay una salida, ya verás
Sientes el deseo
No lo puedes explicar
Nadie pero nadie
Puede estar en tu lugar
Y ves a lo lejos
Un rayo al amanecer
Será tu esperanza
Aquí estoy, ya no me iré
Déjame que lo intente una vez más
Los sueños siempre dicen la verdad
Si duelen las heridas
Si vas a la deriva
Siempre hay una salida, ya verás
El tiempo pasa a tu velocidad
Nadie resiste tanta soledad
Los besos que te di
Ha pasado el tiempo y ya sé que no regresarás
Siento en mi pecho ese vacío que dejaste al marchar
Veo tus fotos junto a él y no puedo comprender
Que tan solo en este tiempo tan enamorada tú estés
Quizás ya es tiempo de olvidarte
No creo enamorarme otra vez
¿Dónde quedan los besos que te di y las canciones que te escribí?
¿Cómo olvidarme de ti?
¿Dónde quedan los besos que te di
No puedo dejar de pensarte
No puedo dejar de cantarte
No puedo dejar de soñarte
Y aunque esto no parezca un sueño
Recuerdo tus ojos y no puedo despertar
¿Qué pasó? ¿Dime qué nos pasó?
Antes lo era todo y ahora se acabó el amor
Quizás ya es tiempo de olvidarte
No creo enamorarme otra vez
¿Dónde quedan los besos que te di
y las canciones que te escribí?
¿Cómo olvidarme de ti?
¿Dónde quedan los besos que te di
y las noches enteras sin dormir?
¿Cómo olvidarme de ti?
Y no logro aceptar que no me quieras hablar
Es como estar en un cuento que no tiene final
Y aunque esto no parezca un cuento
Recuerdo tus ojos y no puedo respirar
¿Qué pasó? ¿Dime qué nos pasó?
Antes lo era todo y ahora se acabó el amor
Quizás ya es tiempo de olvidarte
No creo enamorarme otra vez
¿Dónde quedan los besos que te di
y las canciones que te escribí?
¿Cómo olvidarme de ti?
¿Dónde quedan los besos que te di
y las noches enteras sin dormir?
¿Cómo olvidarme de ti?
Voy por lo que quiero
Por el camino voy
Sé bien la dirección
Está en mi corazón
No quiero distracción
Que me aleje de mis sueños
Yo tengo el mapa y sé
Que lo que enfrentaré
No es fácil de vencer
Pero sé bien lo que quiero
Abre bien tus ojos
Lo tenemos todo
Solo hay que atreverse a ir
Por todo lo que quieras
Que nadie te detenga
El tesoro descubrir
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Voy por lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Sé bien lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Voy por lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Sé bien lo que quiero
Sé qué quiero, cómo quiero
cuando quiero y si te quiero
es porque quiero lo que quiero
como quiero, cuando quiero
Sé qué quiero, cómo quiero
cuando quiero y si te quiero
es porque quiero lo que quiero
como quiero, cuando quiero
Por el camino voy
Sé bien la dirección
Está en mi corazón
No quiero distracción
Que me aleje de mis sueños
Yo tengo el mapa y sé
Que lo que enfrentaré
No es fácil de vencer
Pero sé bien lo que quiero
Abre bien tus ojos
Lo tenemos todo
Solo hay que atreverse a ir
Por todo lo que quieras
Que nadie te detenga
El tesoro descubrir
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Voy por lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Sé bien lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Voy por lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Sé bien lo que quiero
Sé qué quiero, cómo quiero
Cuando quiero y si te quiero
Es porque quiero lo que quiero
Como quiero, cuando quiero
Sé qué quiero, cómo quiero
Cuando quiero y si te quiero
Sé qué quiero, cómo quiero
Cuando quiero y si te quiero
Es porque quiero lo que quiero
Como quiero, cuando quiero
Sé qué quiero, cómo quiero
Cuando quiero y si te quiero
Es porque quiero lo que quiero
Como quiero, cuando quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Voy por lo que quiero
Oh, oh, oh, uh
Oh, oh, oh, uh
Sé bien lo que quiero
Harta de ti
Hoy mi mente estalló
Otra inmadurez
Creer en tu ilusión
“Todo vuelve”, pienso yo
Si ríes al final
Ríes mejor
Tú ya me conoces
¿Qué es lo que me importa?
Todo lo que haces
Es mejor no hablar
Yo sólo percibo
Todo es sensitivo
Y cae por su peso
No digas más
Estoy harta de ti
No puedo resistir
Todo es un invento
Mejor déjalo así
Estoy harta de ti
No me busques, ya no
Me olvidé de avisarte
Que estoy harta
Estoy, estoy harta
Tanto tiempo te tomó
Y nada sucedió
El mundo no acabó
Tú ya me conoces
¿Qué es lo que me importa?
Todo lo que haces
Es mejor no hablar
Yo sólo percibo
Todo es sensitivo
Y cae por su peso
No digas más
Estoy harta de ti
No puedo resistir
Todo es un invento
Mejor déjalo así
Estoy harta de ti
Estoy harta de ti
No, no me busques, ya no
Me olvidé de avisarte
Que estoy harta
Estoy, estoy harta de ti
Déjate amar
Por miedo al amor se pierden tantas cosas
Es un riesgo que tenemos que tomar
Pero yo estoy dispuesto a dar
Un corazón sincero y de verdad
Ya no lo pienses más
Y déjate amar
Deja la puerta abierta
Que mi boca te quiere confesar
Que yo te quiero amar
Como se amaba antes
Y con un beso podría nuestra historia escribir
Pasillos de luz que te quieren cegar
Una oportunidad que me puedas dar
Me duele haber cruzado tanto para no llegar
Si ya pasé por todo, todo te quiero entregar
Pero yo no tengo mucho para darte
Yo, mis brazos para cuidarte
Yo daría lo que fuera porque en tu vida yo juegue de primera
Y déjate amar
Deja la puerta abierta
Que mi boca te quiere confesar
Que yo te quiero amar
Como se amaba antes
Y con un beso podría nuestra historia escribir
No puedo ocultar este sentimiento
Miento cuando digo que ya no siento
Qué más da, sonreír y tratar de fingir
Pasa el tiempo y sólo son tus pasos
Los que a mí me llevan despacio
Los caminos me llevan a ti
A ti
Y déjate amar
Deja la puerta abierta
Que mi boca te quiere confesar
Que yo te quiero amar
Como se amaba antes
Y con un beso podría nuestra historia escribir
Por miedo al amor se pierden tantas cosas
Es un riesgo que vamos a tomar
Karma
Ya dejé todo en el ayer
Donde fui lo que no quise ser
Y ahora estoy sintiendo el mar en calma
Ya volví del viaje al que me fui
Y dejé lo que me hizo infeliz
Me costó ganar esta batalla
Encontré un nuevo camino, vuelo en libertad
Ni siquiera un torbellino me podrá parar
Quiero volver a empezar
Me siento mejor
Voy a ser quien soy
Ya fuerte para enfrentar la realidad
Yo ya pagué mi karma
Hoy sale otro sol
Mi cambio llegó
No voy a desperdiciar esta oportunidad
Yo ya pagué mi karma
Ya volví del viaje al que me fui
Y dejé lo que me hizo infeliz
Me costó ganar esta batalla
Encontré un nuevo camino, vuelo en libertad
Ni siquiera un torbellino me podrá parar
Quiero volver a empezar
Me siento mejor
Voy a ser quien soy
Ya fuerte para enfrentar la realidad
Yo ya pagué mi karma
Hoy sale otro sol
Mi cambio llegó
No voy a desperdiciar esta oportunidad
Yo ya pagué mi karma
Encontré un nuevo camino, vuelo en libertad
Ni siquiera un torbellino me podrá parar
Quiero volver a empezar
Me siento mejor
Voy a ser quien soy
Ya fuerte para enfrentar la realidad
Yo ya pagué mi karma
Hoy sale otro sol
Mi cambio llegó
No voy a desperdiciar esta oportunidad
Yo ya pagué mi karma
Yo ya pagué mi karma