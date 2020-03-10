O filme retoma a história da líder de torcida Addison e o jogador de futebol zumbi Zed, enquanto se preparam para Seabrook High, o baile de formatura da escola. Mas quando um grupo de misteriosos lobisomens adolescentes, liderados por Willa, Wyatt e Wynter, inesperadamente chegam na escola à procura de uma antiga fonte de vida enterrada em Seabrook, um temido conselho da cidade retoma as leis anti-monstros de Seabrook, impedindo Zed e Addison de irem ao baile juntos. Determinado a manter seu plano de ser o primeiro casal de zumbis e líder de torcida a ir ao baile, Zed faz de tudo para tentar mudar as regras. Enquanto Zed inicia sua campanha, Addison é atraída pelo círculo dos lobisomens, sentindo que pode ser onde ela finalmente se encaixa. Zed sabota o esforço de Addison para descobrir se ela realmente pertence ao bando dos lobisomens por temer perder Addison para eles. Quando Addison confronta a verdade sobre sua identidade, zumbis, líderes de torcida e todos os lobisomens descobrem o real significado de comunidade e aceitação.

