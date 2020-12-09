Disney Momentos Mágicos convida você a se aventurar com Ralph e Vanellope

Já imaginou entrar no seu jogo de videogame favorito e poder brincar com os heróis e os vilões (claro!)? Em Wifi Ralph - Quebrando a Internet, Ralph e Venellope embarcam numa aventura pela internet para resolver um problema no jogo da pequena amiga de Ralph.
Você pode curtir Wifi Ralph - Quebrando a Internet e Detona Ralph no Disney+ e, para continuar se divertindo com Ralph e sua turma, escolha os seus desenhos favoritos e pinte à vontade.
Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos