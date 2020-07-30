Luca

Situado em uma bela cidade costeira da Riviera Italiana, este novo filme de animação original é a história da passagem da infância para a idade adulta de uma criança que vive um verão inesquecível, repleto de sorvete, massas e viagens intermináveis de scooter. Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo muito bem escondido: Luca é um monstro marinho de um mundo logo abaixo da superfície da água.