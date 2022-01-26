"A conexão emocional das crianças com nossos personagens e histórias nos dá uma oportunidade única de inspirá-las e encorajá-las a levar uma vida mais saudável." Bob Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company 1:00 VIVA MAIS SAUDÁVEL l TRAILER IRMÃOS 1:00 Trailer Manifesto of of of of of of of of of of of of of of of of A seguir Receitas saudáveis: Waffles de Aveia - Maçã / Canela of Waffles de Aveia - Maçã / Canela of Palitos de Parmesão e Frango ao Forno of Palitos de Parmesão e Frango ao Forno of Ratatouille de Forno com Quinoa of Ratatouille de Forno com Quinoa of Frittata Semáforo of Frittata Semáforo of Crepe de Mirtilo of Crepe de Mirtilo of DISNEY+ FILMES RÁDIO DISNEY ESPETÁCULOS MÚSICA DISNEY LATINO