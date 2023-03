Disney Cruise Line revela novos destinos e itinerários para o verão americano de 2022

Revelamos hoje nosso incrível pacote de destinos e itinerários para o verão americano de 2022! Os destaques incluem novos portos na Grécia, Portugal, Letônia, Noruega, Suécia e Dominica, além das primeiras viagens de verão saindo de Miami para as Bahamas.

“Enquanto nos preparamos para um retorno ao mar no momento certo, continuamos olhando para o futuro e desenvolvendo mais opções de cruzeiro para as famílias”, disse Thomas Mazloum, presidente da Disney Cruise Line. “Oferecer esta nova linha diversificada de itinerários para o verão de 2022 mostra nosso compromisso em levar mais hóspedes a mais destinos ao redor do mundo, já que planejamos navios adicionais nos próximos anos.”

Reservas serão abertas ao público em 25 de março de 2021. Mais detalhes podem ser encontrados na página www.disneycruisebrasil.com.

Explorar as ilhas gregas, Mediterrâneo, norte da Europa e além

No verão de 2022, a grande turnê do Disney Magic pela Europa começa com viagens pelas ilhas gregas e pelo Mediterrâneo antes de seguir para o norte da Europa em cruzeiros para o Báltico, ilhas britânicas, Islândia e fiordes noruegueses. Cinco novos portos de escala na Europa incluem Chania, na Grécia; Porto, em Portugal; Riga, na Letônia; Maloy, na Noruega; e Nynashamn, na Suécia, perto de Estocolmo.

Aventuras no Alasca

O Disney Wonder retorna ao Alasca no verão americano de 2022 para explorar geleiras, vistas naturais de tirar o fôlego e a vida selvagem da região. Saindo de Vancouver, no Canadá, a maioria desses cruzeiros de sete noites visitará Dawes Glacier, Skagway, Juneau e Ketchikan. Dois dos cruzeiros farão escala em Icy Strait Point no lugar de Skagway.

Cruzeiros saindo de Miami no verão americano pela primeira vez

Pela primeira vez, você poderá embarcar em Miami durante a temporada de verão americano, aproveitando ainda mais oportunidades para visitar Castaway Cay. Cada cruzeiro saindo de Miami no verão de 2022 inclui uma parada em nossa ilha paradisíaca particular.

Férias tropicais em Port Canaveral

As férias tropicais no Caribe e nas Bahamas continuam a bordo do Disney Fantasy saindo de Port Canaveral, próximo ao Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida. O navio terá uma variedade de itinerários, incluindo viagens de sete noites, uma viagem especial de cinco noites e um cruzeiro prolongado de nove noites. Cada viagem do Disney Fantasy inclui uma visita a Castaway Cay.

Ainda mais magia a bordo do Disney Wish

Conforme anunciado anteriormente, o Disney Wish está programado para embarcar em sua viagem inaugural no verão americano de 2022. Informações sobre itinerários e reservas para este navio serão divulgadas posteriormente.

Qual destino da Disney Cruise Line está em sua lista de desejos para 2022?