Cancel

Cruella

“Cruella”, novo filme live-action apresenta a história da lendária e mais icônica – e notoriamente fashion - vilã da Disney, Cruella de Vil. Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, constroem uma vida para si nas ruas de Londres. Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança.

Release Date: 28 de maio de 2021

  • Dirigido por

    Craig Gillespie

  • Escrito por

    Dana Fox, Tony McNamara, Kelly Marcel, Steve Zissis

  • Produzido por

    Marc Platt, Andrew Gunn, Kristin Burr

  • Elenco

    Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste , Mark Strong

Galeria de Fotos

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of