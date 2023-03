Disney lança o primeiro trailer de Cruella

Chega a prévia do filme estrelado por Emma Stone.







A Disney lançou o primeiro trailer de Cruella, o novo filme live-action dos estúdios da Walt Disney que retratará os primeiros passos de uma das vilãs mais icônicas do cinema e da moda: Cruella De Vil. O filme é dirigido por Craig Gillespie (Eu, Tonya) e conta com looks ecléticos e deslumbrantes a cargo da vencedora de dois Oscars®, Jenny Beavan.



Interpretando Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer seu nome na moda com seus designs de roupas, encontramos Emma Stone, a vencedora do Oscar® que se tornará a lendária vilã da Disney. Ela será acompanhada por Emma Thompson, duas vezes ganhadora do Oscar® e uma das atrizes mais versáteis do Reino Unido.







De acordo com a sinopse oficial, o filme se passa na Londres dos anos 70 e em meio à revolução do punk rock. Lá encontramos Estella, que fará amizade com uma dupla de jovens ladrões que apreciam seu dom para travessuras, e juntos construirão uma vida nas ruas dessa cidade. Um dia o talento de Estella chamará a atenção da Baronesa Von Hellman, uma elegante e sofisticada lenda da moda. Mas o relacionamento delas dará início a uma sucessão de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado perverso e se torne a dissonante, vanguardista e vingativa... Cruella.





De Vil é uma das vilãs mais proeminentes da Disney e chegou aos cinemas em sua versão live-action em 1996, quando Glenn Close a trouxe para o telão com o filme 101 Dálmatas. Outras adaptações da personagem em carne e osso ficaram a cargo de Victoria Smurfit para a série Once Upon a Time e Wendy Raquel Robinson, que deu vida a Cruella em Os Descendentes.