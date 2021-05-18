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NOViDADES CRUELLA

Emma Stone revela a sensação de interpretar Cruella De Vil

18 de maio de 2021
18 de maio de 2021

Saiba mais sobre a personagem pela perspectiva de sua protagonista

“Quando você coloca esse cabelo preto e branco louco, a maquiágem incrível e o figurino totalmente único, você se sente a Cruella de Vil", afirma Emma Stone, vencedora do Oscar® por La La Land, que protagoniza Cruella da Disney. O longa-metragem live-action retrata o começo de carreira de uma das vilãs mais notórias do cinema e da moda, a legendária Cruella de Vil. 

"Neste filme, vemos como ela tornou-se a vilã que conhecemos hoje. A história toda é original e se passa em outra época, no final dos anos 70. Uma das coisas mais divertidas é explorar sua criatividade, ela é muito boa no que faz: desenhar. A personagem é tão divertida e tão... intoxicante”, comenta Stone no novo vídeo.


Cruella: Featurette Oficial Legendado

De Vil é uma das vilãs mais proeminentes da Disney e chegou aos cinemas em sua versão live-action em 1996, quando Glenn Close a trouxe para o telão com o filme 101 Dálmatas. Outras adaptações da personagem em carne e osso ficaram a cargo de Victoria Smurfit para a série Once Upon a Time e Wendy Raquel Robinson, que deu vida a Cruella em Os Descendentes.

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