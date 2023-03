11 filmes e séries para inspirar você a lutar pelo Planeta

Neste Dia Mundial da Terra, se inspire e se informe no Disney+

No dia 22 de abril, comemoramos o Dia Mundial Terra, uma data para nos lembrar não só das maravilhas de nosso Planeta, como também das ameaças por ele enfrentadas. Ameaças estas causadas por nós, um de seus mais populosos moradores.

Além da estreia de O Segredo das Baleias, que mostrará as habilidades e os comportamentos de um dos animais mais ameaçados do Planeta, você também pode conferir diversas outras séries e filmes para conhecer mais sobre a Terra e entender como e porque o momento de lutar por ela é agora.

O Segredo das Baleias



A nova série da National Geographic irá mergulhar os espectadores no meio da cultura das baleias para ver de perto as extraordinárias habilidades de comunicação e as intrincadas estruturas sociais de cinco espécies: orcas, jubartes, belugas, narvais e cachalotes.

Ganhador do Oscar®, James Cameron é produtor executivo da série que é narrada pela atriz Sigourney Weaver. Filmado ao longo de três anos em 24 locais, a série conta com novas tecnologias para mostrar como as baleias fazem amizades para a vida toda, ensinam a herança e as tradições do clã aos seus filhotes e sofrem profundamente pela perda de entes queridos.

Cameron traz um epílogo ao final de cada episódio, filmado da Nova Zelândia no set das sequências de Avatar. Além disso, acompanhamos como o explorador da National Geographic Brian Skerry atua em campo para obter as imagens da série. Em vários momentos, ele e sua equipe entram em ação para libertar um animal de detritos humanos no oceano, incluindo tartarugas marinhas e uma orca presa em redes de pesca.

Greta segura seu famoso cartaz de greve escolar pelo clima.

Greta Thunberg - O futuro é hoje

O documentário acompanha as lutas da jovem ativista sueca Greta Thunberg, que se tornou famosa depois de iniciar, com apenas 15 anos, uma greve semanal contra o abuso de combustíveis fósseis e outras medidas causadoras do efeito estufa.

A produção conta como as ações da adolescente inspiraram um movimento global que levou mais longe do que nunca a luta por uma ação real contra as mudanças climáticas.

“Se você não se importa com o meu futuro na Terra, porque deveria me importar com meu futuro na escola? ”, pergunta Thunberg em seus protestos. Dentro de meses, sua greve alcançou proporções mundiais e a introspectiva adolescente com espectro autista tornou-se uma celebridade.

Em 2019, ela foi nomeada Personalidade do Ano pela revista Time, sendo a pessoa mais jovem a conseguir esse reconhecimento. Ela também fez seu nome nos Estados Unidos durante uma turnê pela América do Norte, participando de passeatas, reunindo-se com líderes mundiais e palestrando na reunião da Organização das Nações Unidas em Nova York.

Imagens que trazem paz: As Várias Faces da Terra mostra paisagens tropicais, desertos, imensidões de gelo e muito mais.





As várias faces da Terra

Conheça os diferentes lugares que formam o Planeta Azul com essa série documental que mostra paisagens de tirar o fôlego e cenários relaxantes, mostrando a diversidade impressionante do nosso lar.

De geleiras celestes a desertos áridos, selvas frondosas e metrópoles vibrantes, prepare-se para uma experiência imersiva. Cada “ciclo” nos dá a oportunidade de relaxar e se renovar, enquanto o som da música e do mundo natural nos inunda.

Into The Okavango





Delta do Okavango: Paraíso das águas

Cercado pelo implacável Deserto de Kalahari, o Delta do Okavango é um oásis exuberante e vibrante que pulsa com vida todo ano, quando uma grande enchente rejuvenesce a terra com o retorno da água.

Testemunhe como leopardos, elefantes, leões, hipopótamos e muito bichos mais se adaptam a esta paisagem imprevisível e mutante. Quando as terras são inundadas, o Delta do Okavango é ao mesmo tempo um santuário e uma armadilha, dando e tirando vidas em igual medida.

Assim que as águas baixam, a vida se transforma em uma coisa: sobrevivência. Estará em jogo o destino de dezenas de milhares de animais que vivem neste palco de dramas naturais.

Leonardo DiCaprio conversa com o presidente dos EUA Barack Obama sobre o futuro do planeta.





Seremos história?

Este documentário narrado pelo ativista ambiental, Mensageiro da Paz da ONU e ator vencedor do Oscar, Leonardo Di Caprio, mostra todas as ameaças que as mudanças climáticas representam para a vida na Terra.

Viaje para cinco continentes, além do Ártico, para testemunhar a mudança climática em primeira mão e entenda como funciona a campanha de desinformação orquestrada por vários poderosos que trabalham para confundir o público sobre a urgência da crescente crise climática.

Além das medidas que podemos tomar como indivíduos, o filme incentiva os espectadores a pressionar seus governantes eleitos no apoio ao uso de fontes alternativas de energia, como a energia solar e eólica.

É importante destacar também que todas as emissões de carbono causadas pelo documentário foram compensadas por um imposto voluntário sobre o carbono.

Rodrigo Santoro narra Sobrevoando, uma série que mostra do alto as maravilhas do planeta.

Sobrevoando - Narrado por Rodrigo Santoro

Esta produção original da National Geographic narrada por Rodrigo Santoro, explora a riqueza geográfica, histórica e cultural de oito regiões latino-americanas vistas de cima.

Descubra os cenários naturais e impressionantes da América Latina capturados por drones de alta tecnologia e inspire-se para se juntar na luta para protegê-los.

Conheça a Península de Yucatán e Baja California de ângulos jamais vistos já no primeiro episódio. Descubra também lugares como Lima, o Camino Inca, a Quebrada de Humahuaca e a Patagônia.

Planeta Hostil revela as formas extraordinárias em que os animais se adaptam para sobreviver diante de grandes adversidades.





Planeta Hostil

Mesmo magnífica, a Terra pode ser hostil e perigosa. Descubra ao longo de seis episódios os ambientes mais extremos do Planeta, indo do mais profundo ao mais alto, do mais frio ao mais quente, do mais úmido ao mais seco e descubra as maneiras verdadeiramente extraordinárias que os animais se adaptaram para sobreviver em face de grandes adversidades.

Enfrentando tudo, desde habitats intrinsecamente hostis e condições climáticas agressivas até a ameaça implacável de predadores e intensa competição por recursos, o desafio das várias espécies aqui representadas é simples: adaptar-se ou morrer.

Uma celebração à resiliência da vida selvagem, essa série documental também nos lembra do esforço de milhares de animais para chegarem até aqui e como, por nossa culpa, a maioria deles está ameaçada.

Por seu trabalho com chimpanzés, Jane Goodall é uma das mais revolucionárias cientistas da história.





Jane - A mãe dos chimpanzés

Com base em mais de 100 horas de filmagens nunca antes vistas, guardadas nos arquivos da National Geographic por mais de 50 anos, o premiado diretor Brett Morgen conta a história de Jane Goodall, uma mulher cuja pesquisa sobre chimpanzés desafiou a ciência dominada pelo consenso de sua época e revolucionou nossa compreensão do mundo natural.

Com uma trilha sonora produzida pelo compositor Philip Glass, o filme oferece um retrato íntimo e sem precedentes de Goodall - uma das conservacionistas mais admiradas do mundo.

Do premiado cineasta Darren Aronofsky e com apresentação do astro Will Smith, One Strange Rock é uma jornada desafiadora e emocionante que explora a fragilidade e as maravilhas do planeta Terra – um dos lugares mais peculiares e únicos do Universo.





One Strange Rock

A série dirigida pelo premiado cineasta Darren Aronofsky e apresentada por Will Smith, One Strange Rock é uma série documental com 10 episódios de 40 minutos que foram filmados em 45 países.

O foco são oito astronautas, que juntos somam mais de mil dias no espaço, falando sobre as percepções do nosso Planeta que tiveram enquanto estavam em órbita.

Pela visão desses viajantes do espaço, entenderemos o milagre que é nossa existência e a diversidade assustadora encontrada no Planeta Terra, lugar que, até hoje, é o único capaz de abrigar vida em todo o universo.

Uma história impressionante sobre um pinguim-de-adele.





Pinguins

Um dos mais queridos documentários da Disneynature, "Pinguins" é a história de amadurecimento sobre um pinguim-de-Adélia chamado Steve, que se junta a milhões de outros machos na gelada primavera da Antártica para construir um ninho adequado, encontrar uma parceira para a vida e começar sua família.

No entanto, essas não serão tarefas fáceis, especialmente porque apesar de fofo, Steve é alvo de diversos predadores, desde baleias até focas-leopardo, que, sem remorso, ameaçam seu felizes para sempre.

Uma equipe de documentaristas se arrisca para capturar os melhores ângulos do pinguins.





Pinguins - Vida ao extremo

E logo depois de assistir a “Pinguins”, você pode ver os bastidores da produção do filme. Acompanhe o divertido e perseverante time de cineastas responsáveis por “Penguins”.

Para realizar sua missão, os cineastas enfrentaram a Antártica brutal, atravessando temperaturas de -40 graus Celsius, ventos com a força de furacões e o aroma “intenso” de um milhão de pinguins.

Toda primavera, os pinguins-de-Adélia - uma das aves mais resistentes do Planeta - chegam à borda da Antártica para procriar e garantir a sobrevivência de suas espécies. Para capturar esse ritual anual, a equipe cobre três locais principais: Cabo Crozer, lar da maior colônia de pinguins da espécie do mundo; a estação Dumont d'Urville, onde os pinguins-de-Adélia e Imperadores são vizinhos; e a Ilha Avian, onde nenhuma equipe filmou antes.