13 coisas que você não sabia sobre The Mandalorian

Quanto custa o fantoche de Grogu? E você sabia que alguém já desmaiou duas vezes no set?



Uma das séries de maior fenômeno do Disney+, The Mandalorian virou não só um favorito dos fãs como também dos críticos. A série já recebeu um Globo de Ouro e sete prêmios Emmy e agora concorre em 19 categorias na premiação, que vão desde melhor série dramática a melhor figurino em fantasia e ficção científica.



A série começa cinco anos após os eventos do filme de 1983, Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi, quando ocorre a queda do Império Galáctico. Acompanhamos o Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), um solitário caçador de recompensas Mandaloriano contratado para resgatar a criança Grogu. A série já possui duas temporadas, e uma terceira está sendo filmada.



Mas você sabia que por trás de toda essa glória, há muito trabalho para colocar The Mandalorian no ar? São técnicas inovadoras, atores comprometidos e até chamadas de emergência a grupos de fãs.



- The Mandalorian utiliza um novo tipo de tecnologia que permite aos cineastas usar "cenários virtuais e renderização em tempo real" para dar aos atores a sensação de que estão filmando no local.



A técnica foi desenvolvida primeiro pelo produtor e criador da série, Jon Favreau, quando ele estava criando o remake de Rei Leão. Segundo o produtor, a técnica tem amplas implicações para o futuro do cinema, impactando tudo, desde a narrativa até os orçamentos.

- Grogu, também conhecido como mini Yoda ou Baby Yoda, é filmado na maioria das vezes em seu formato de fantoche. Segundo os produtores, o CGI quase não é usado e, quando é necessário, eles fazem questão que a animação "obedeça às mesmas leis físicas que obedeceria a se fosse um fantoche".

- São necessários dois técnicos para operar Grogu durante uma cena - uma pessoa controla os olhos e a boca, enquanto a outra controla outras expressões faciais, como o movimento das orelhas.

- Por falar nisso, o fantoche principal do mini Yoda, aquele usado para os close-ups, custa apenas 5 milhões de dólares.

- Pedro Pascal experimentou o capacete de Mando — o personagem principal da série interpretado por ele — pela primeira vez durante sua primeira reunião depois que ele aceitou o papel. Pedro disse: "Eles tinham o negócio ali, já no nosso primeiro encontro, para ver se cabia, e se encaixava perfeitamente."

- Mas antes de ver que seu personagem era perfeito para ele, Pedro pediu conselhos a Oscar Isaac, que interpretou Poe Dameron nos últimos três filmes da franquia Star Wars. Pascal estava em dúvida se conseguiria dar conta do projeto e disse que Isaac “contribuiu para que eu tivesse certeza de onde eu estava entrando".

- Deborah Chow, que dirigiu os Episódios 3 e 7, se tornou a primeira mulher a dirigir uma história de Star Wars.

- Jon Favreau escreveu o personagem de Cara Dune com Gina Carano em mente, e Gina foi a única pessoa que foi chamada para o teste para o papel. Na verdade, o nome de Cara originou-se do sobrenome de Gina, “Carano”.



- E Gina foi certamente a escolha certa. Ela estava tão comprometida com o papel que "desmaiou duas vezes" enquanto filmava a cena em que Baby Yoda estrangulava Cara.

- Pedro não apareceu fisicamente no "Capítulo 4: Santuário" - seus dublês estavam no traje de Mando e ele gravou seu diálogo mais tarde. A diretora do episódio, Bryce Dallas Howard, disse à revista Vulture que “ele estava nos ensaios para Rei Lear na Broadway. E então, enquanto nós estávamos fazendo meu episódio, eu não estava trabalhando com o Pedro."

- Jon Favreau e Dave Filoni trouxeram membros da organização “501st Legion” para interpretar Stormtroopers nos Episódios 7 e 8. A “501st Legion” é um grupo de fãs da série Star Wars que se reúnem para criar réplicas precisas das roupas da franquia.

- Com seu papel em The Mandalorian, Ming-Na Wen é a única pessoa a ser uma princesa da Disney, um super-herói da Marvel e um personagem de Star Wars. Ela dublou Mulan no filme original, foi a Agente Melinda May em Agents of S.H.I.E.L.D., e agora é Fennec Shand em The Mandalorian.

- The Mandalorian se tornou um set muito popular durante as filmagens da 1ª temporada. Steven Spielberg, os irmãos Coen e Seth Rogen foram algumas das celebridades que deram uma passadinha para ver o que estava acontecendo. Gina Carano explicou: "Todos queriam ver o que Jon Favreau estava aprontando".

