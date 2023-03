20 coisas que você não sabia sobre Operação Cupido

Como aquela cena do lagarto foi filmada? E como Lindsay Lohan fazia para interpretar gêmeas?







No dia 11 de outubro comemoramos o aniversário das gêmeas Annie James e Hallie Parker de Operação Cupido. O filme, lançado em 1998, já tem mais de vinte anos e mesmo assim permanece um clássico.

Dirigido por Nancy Meyers, o longa foi o primeiro trabalho nas telonas de Lindsay Lohan, que tinha 11 anos na época e precisou atuar em dobro, alternando os papéis das irmãs gêmeas.

O filme é um remake do filme de mesmo nome da Walt Disney Pictures de 1961 (estrelado por Hayley Mills), que segue mais ou menos um enredo parecido com o do original. Nele, acompanhamos o final turbulento do romance entre o dono de um vinhedo Nick Parker (interpretado por Dennis Quaid) e a estilista de vestidos de noiva Elizabeth James (Natasha Richardson).

Primeira versão de Operação Cupido

Após se divorciarem, Nick fica na Califórnia e Elizabeth volta para sua cidade natal, Londres. Antes disso, no entanto, eles concordaram em assumir cada um a custódia de uma filha - e manter a notícia em segredo. Mas o tiro sai pela culatra anos depois, quando, coincidentemente, os dois enviam Annie e Hallie para o mesmo acampamento. Juntas, as gêmeas traçam, então, um plano não apenas para encontrar seu pai e sua mãe, mas também para uni-los novamente.



Se você nunca viu esse filme ou sabe todas as falas dele de cor, não importa. Separamos 20 fatos que você provavelmente não sabia sobre Operação Cupido e sua produção. Leia e depois prepare uma pipoca para comemorar o aniversário das gêmeas dando play no longa, disponível no Disney+.

1. A diretora Nancy Meyers disse em uma entrevista à edição do filme em DVD que estava procurando por "uma pequena Diane Keaton" para interpretar as gêmeas. Scarlett Johansson e Mara Wilson fizeram o teste para os papéis, e Michelle Trachtenberg também foi considerada.

2. Esta foi a estreia de Lindsay no cinema. Para conseguir o papel de Hallie e Annie, Lindsay fingiu estar doente, faltou à escola e foi fazer o teste para o papel. As chances da atriz conseguir o papel eram mínimas porque foram feitas audições em Boston, Chicago, Minneapolis, Atlanta, Miami, Vancouver, Toronto e Londres, Nova York e Los Angeles.

Meyers disse que viu Lindsay em uma fita vinda de Nova York. "Eu disse: 'Há algo de elétrico nessa garota'”, afirmou ela.

Lindsay Lohan em Operação Cupido

3. Para que Lindsay Lohan interpretasse Hallie e Annie, cada cena foi filmada duas vezes - Lindsay filmava uma parte com uma dublê e depois regravava tudo mais uma vez no lugar da substituta.



De acordo com Lisa Ann Walter, que interpreta Chessy, esse foi o maior desafio durante as filmagens. “O CGI não era tão avançado”, afirmou ela à Today. “Fazíamos quase tudo duas vezes para que pudéssemos ter as cenas com as gêmeas. Apesar de trabalhoso, ficamos todos muito amigos porque passávamos horas no set esperando tudo ficar pronto”.

4. Para ajudar Lindsay a representar as cenas em que interage com ela mesma, a atriz era equipada com um fone de ouvido discreto que repetia as falas da outra irmã gêmea. Dessa forma, Lindsay conseguia reagir e interpretar melhor, sem cortes artificiais.

5. As gêmeas foram nomeadas em homenagem às filhas reais de Meyers, Annie e Hallie Meyers-Shyer. As duas, inclusive, fizeram participações especiais no filme. Annie interpretou uma funcionária do Stafford Hotel que entrega o kit de primeiros socorros a Elizabeth (Natasha Richardson), enquanto Hallie atua em uma cena em Camp Walden.

Simon Kunz em Operação Cupido

6. Simon Kunz, que interpreta o mordomo Martin, contou que, na verdade, foi fazer o teste para um personagem de apenas uma fala. No entanto, depois de fazer a cena, Meyers pensou que ele seria ideal para outro papel.



“Ela me disse que tinha esse outro personagem, um mordomo, me perguntou se eu não toparia pegar o roteiro e voltar mais tarde para ver o que eles achavam. Eu aceitei e no final saí com um papel bem melhor do que eu estava tentando”, contou Kunz em entrevista.

7. Kunz também contou que o aperto de mãos dele com Annie foi algo improvisado por ele em uma das audições. “Eu acho que fiz algo na audição, apenas brincando, sem a Lindsay lá, apenas fazendo movimentos idiotas. Eles gostaram de alguns deles e pediram para eu e ela desenvolvermos juntos algo”, conta ele.

“Passamos uma tarde inteira ensaiando, foram quase duas ou três horas na verdade. Hoje eu lembro de só um ou dois movimentos, mas em 20 minutos eu conseguiria decorar de novo”, disse ele.

Lisa Ann Walter em Operação Cupido

8. Três anos depois de filmar o filme, Lisa Ann Walter coincidentemente teve gêmeos idênticos que nasceram em 11 de outubro, o mesmo dia que Hallie e Annie.



9. A cena onde Hallie e suas amigas colocam armadilhas na cabana de Annie foi uma das mais difíceis de ser filmada. Segundo Meyers, o chocolate que caía em Polly Holiday e Maggie Wheeler, que interpretam Marva e sua filha, era de verdade.

“Era muito trabalhoso porque depois que derramaram o chocolate sobre nós, tínhamos que esperar um pouco e então tudo endurecia. Antes de chegarmos nos chuveiros, parecíamos coelhos de chocolate gigantes”, conta Wheller.

10. Na mesma cena, a dublê de Lohan precisou ter uma agulha colocada discretamente em cima de sua cabeça para que o balão de água que caía em sua cabeça estourasse com certeza. Além disso, a cena em que Annie pisa descalça no melaço foi filmada 10 vezes porque ele não saía pelos dedos dos pés corretamente.



Bagunça no acampamento

11. Na cabana de isolamento, Annie e Hallie se unem depois de descobrirem sua preferência por comerem bolachas com pasta de amendoim. "Esqueci que até escrevi isso", disse Meyers à Hello Giggles. "Quis inventar algo bem estranho e peculiar, algo que só gêmeos poderiam compartilhar”, disse ela.



12. Lohan teve suas orelhas furadas especificamente para o filme. No Reino Unido, a cena de piercing na orelha foi removida para desencorajar outras crianças a fazerem o mesmo.

13. A mãe e os irmãos de Lohan foram figurantes na cena em que Hallie chega ao aeroporto de Londres. O irmão mais velho da atriz também interpretou o menino perdido que acidentalmente compareceu ao acampamento feminino, mas que mais tarde se torna grande amigo das campistas.

Joanna Barnes participou de duas versões de Operação Cupido

14. Joanna Barnes interpretou a namorada malvada, Vicky Robinson, no filme original. Ela voltou a interpretar a mãe de Meredith Blake no remake de 1998 - quando também foi chamada de Vicky.

15. Depois que Hallie e Annie descobrem que são gêmeas, elas traçam um plano para trocar de lugar. Embora funcione por um tempo, eventualmente Chessy - que conhece Hallie por toda a vida - percebe em uma cena emocional que a garota com quem ela está falando é na verdade Annie.

O que poucos sabem é que a gravação da cena demorou dias e levou 73 tomadas para ficar pronta. “Eu fiquei muito nervosa porque comecei a duvidar de mim mesma. Mas em uma pausa, quando eu estava sentada me concentrando, Dennis Quaid [que interpreta Nick] chegou e me disse que eu estava fazendo um ótimo trabalho. Eu comecei a chorar porque realmente me ajudou”, disse Lisa Ann Walter.





Elaine Hendrix e Linday Lohan em Operação Cupido

16. Em uma cena, Hallie e Annie tentam sabotar o romance de Nick e Meredith (Elaine Hendrix) com uma série de pegadinhas durante um acampamento familiar, colocando pedras em sua mochila e colocando um lagarto em sua cabeça. Mesmo as duas terem conseguido assustar sua personagem, Hendrix disse que ela não se intimidou durante as filmagens.



“Na vida real, sou uma garota totalmente do ar livre”, disse ela. “Eu cresci no leste do Tennessee, no sopé das Smoky Mountains, então adoro acampar. Eu amo animais. Se um lagarto rastejasse na minha cabeça, eu ficaria emocionada”, conta

E sobre como a cena do lagarto foi filmada, Hendrix diz que precisa guardar segredo. “Só posso dizer uma coisa: tivemos um lagarto de verdade, um de brinquedo e um de computador. Assista e veja se consegue descobrir quando cada um aparece”, conta ela.

17. O diretor de arte do filme, Dean Tavoularis, queria pintar de abóbora uma das paredes da casa de Londres, uma cor que Meyers inicialmente não gostou. “Mas depois que eu vi pintada, eu entendi. A cor do cabelo de Lindsay era semelhante", disse Meyers. "Era algo que a faria se sentir em casa e se sentir confortável lá."

Casamento dos pais de Annie e Hallie

18. "Onde os sonhos não têm fim" é uma linha de vinhos de verdade - mas não do transatlântico do filme. Nick e Elizabeth se casaram em 1986, mas a primeira garrafa do rótulo não foi produzida até 1987.



19. A palavra "na verdade" é usada 23 vezes durante o longa, incluindo a última linha do diálogo: "Na verdade, nós conseguimos!"

20. O filme já teve um final prolongado, no qual Hallie diz a Annie: "Vocês vão adorar morar na Califórnia." Surpresa, Annie responde: "Califórnia? Vocês que vão adorar morar em Londres." A câmera então mostra o jardim da frente, onde o cachorro Sammie late enquanto Chessy e Martin se beijam e as gêmeas discutem dentro de casa.