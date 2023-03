9 coisas que você não sabia sobre As Visões da Raven

Com a estreia da série no DIsney+, está na hora de descobrir outros segredos que Raven escondia

As Visões da Raven, a série mais pedida pelos assinantes do Disney+ finalmente chegou no serviço de streaming por assinatura! Agora você já pode assistir às aventuras de Raven, Chelsea, Eddie e Cory enquanto eles lidam com as (ás vezes terríveis) consequências dos poderes psíquicos de Raven.

No entanto, diferente do segredo de que Raven pode ver o futuro, há muitas outras coisas que você provavelmente não sabia sobre a série. Por isso, enquanto você prepara a pipoca para começar sua maratona, por que não descobrir algumas das curiosidades que rondam os bastidores do programa?





Raven e Chelsea



Raven não seria a personagem principal



Raven Symoné, a atriz que interpreta a protagonista na série como a conhecemos, originalmente fez o teste para interpretar um personagem coadjuvante na série — mais especificamente, a melhor amiga Chelsea.

No entanto, os criadores do programa, Michael Poryes Susan Sherman, logo se apaixonaram pelo carisma de Raven e decidiram mudar a estrutura da série para escalá-la como protagonista.





As Visões da Raven

O nome da série poderia ter sido diferente



Com a escolha de Raven para se tornar a estrela do show, outra grande mudança ocorreu com o programa.

Antes, os criadores estavam em dúvida entre dois títulos para a série: The Future Is On Me (O Futuro Está Comigo, na tradução livre para português) e Absolutely Psychic, que brinca com a palavra “psych” (vidente, em inglês) e “chic” (chique).

No entanto, com Raven escalada, o nome da série passou a ser That’s So Raven no original, ou As Visões de Raven, aqui no Brasil.





Raven vestida de vidente

Raven é “vidente” na vida real

Bom, pelo menos é isso que ela diz. Segundo uma entrevista que Raven Symoné deu para o African American Literature Book Club, ela acredita ter o poder da clarividência.

“Eu realmente não gosto de falar muito sobre isso, porque é um pouco pessoal para mim”, disse ela. “Mas sou uma pessoa muito espiritual e acredito que existem dons especiais incríveis com os quais as pessoas são abençoadas. Depende apenas de você querer ouvir ou não”.





Raven dançando com a cobra

Raven teve que contracenar com uma cobra mesmo com muito medo

Há um episódio de As Visões da Raven chamado "Festa Animal", em que Raven finge ser uma especialista em animais selvagens para dar a seu irmão Cory uma incrível festa de aniversário.

De alguma forma, Raven acaba com uma enorme jiboia pendurada nos ombros e, no episódio, ela não parece estar se divertindo muito. Isso porque a atriz tem pavor de cobras na vida real.

Em entrevista ao The New York Times, Raven disse ter tido dificuldade em suportar um réptil tão grande durante as filmagens do episódio. “As caras de nojo que estou fazendo são todas reais”.





Raven e sua mãe, Tanya

Por que a mãe de Raven some?

T’Keyah Crystal Keymáh, que interpretava a mãe de Raven, Tanya Baxter, desaparece misteriosamente das telas depois das três primeiras temporadas. Na série, somos informados que a personagem foi estudar em Londres, mas na vida real a história foi outra.

De acordo com Madame Noire, T’Keyah Crystal Keymáh era a cuidadora principal de sua avó, que tinha doença de Alzheimer. A atriz cuidava dela mesmo durante as filmagens do programa, quando a trazia para o set e fazia companhia a ela entre as tomadas.

No entanto, quando o programa recebeu inesperadamente uma quarta temporada, Keymáh tomou a difícil decisão de não voltar e dedicou-se inteiramente à sua avó doente, que acabou falecendo.





Anneliese Van Der Pol, intérprete de Chelsea

Quase tivemos um filme da Raven

Todos nós, fãs de Raven, já sonhamos com um longa da série, não? Pois saiba que, apesar de não ter se realizado, esse sonho chegou bem perto de acontecer.

Em uma entrevista ao Movie Web, Anneliese Van Der Pol, que interpretou Chelsea, revelou que um filme havia de fato sido escrito, mas Raven Symoné estava tão ocupada com shows e projetos que infelizmente nunca foi dado o sinal verde para a produção. Aparentemente, a história seria sobre Raven indo para a França para começar uma linha de moda lá.





Elenco de As Visões da Raven

O programa fez tanto sucesso que quebrou uma tradição da Disney

O Disney Channel costumava ter um limite de 65 episódios, normalmente fazendo cinco novos episódios por semana durante 13 semanas e, em seguida, encerrando a série para abrir caminho para novas histórias.

No entanto, depois que As Visões de Raven se tornou a série de maior audiência do canal, a Disney decidiu manter a série no ar. Com isso, o programa chegou a ter quase 100 episódios. Isso o tornou, de longe, o programa mais antigo do Disney Channel.

A série manteve o título até a chegada de Os Feiticeiros de Waverly Place, que teve um total de 106 episódios. Hannah Montana também chegou perto com 99 episódios. Mas sem o recorde de Raven, talvez esses dois programas nunca teriam durado tanto.





Raven Symoné e Lindsay Lohan

Raven chegou a morar com Lindsay Lohan enquanto fazia o programa

Um dos fatos mais curiosos sobre Raven Symoné é que ela e Lindsay Lohan foram na verdade colegas de quarto durante parte do tempo em que As Visões de Raven foi filmada.

Aparentemente, as duas se deram muito bem quando se conheceram, mas como Lindsay Lohan estava começando a ficar superfamosa durante o tempo em que moraram juntas, as duas atrizes não se viam muito, apesar de “viverem” sob o mesmo teto.

Em uma entrevista à US Weekly, Raven disse: “Ela pagou o aluguel e provavelmente esteve lá três vezes. ”





As Visões da Raven

Teorias com X-Men

As Visões da Raven fez sucesso quando a internet começava a se tornar algo comum na vida de seus telespectadores. Assim, ela não ficou imune às teorias bizarras espalhadas por fãs em fóruns e blogs.

Uma das mais criativas baseou-se na habilidade de Raven de montar alguns dos melhores disfarces já vistos na televisão. Isso levou o usuário TrueKNite do Reddit a sugerir que Raven Baxter é na verdade Raven Darkholme (também conhecido como a Mística do X-Men).

Ele chegou a sugerir que "Raven envelhece artificialmente junto com as pessoas com quem está mais perto para corresponder à sua idade, e ninguém sabe realmente quantos anos ela tem", além de ser a verdadeira mãe do Noturno e conhecer Charles Xavier há bastante tempo. Será que está aí mais uma chance de expandir o Universo Marvel?

