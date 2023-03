Alerta para os fãs de filme de magia: Upside-Down Magic – Escola de Magia é a nova produção do Disney Channel 

A nova produção do Disney Channel estreia em 05 de março, às 20h.





O filme conta a história de Nory Boxwood Horac (Izabela Rose), uma menina de 13 anos que descobre que pode se transformar em animais, enquanto sua melhor amiga Reina Carvajal (Siena Agudong) pode manipular o fogo. Para aprenderem a controlar sua magia, elas entram juntas na Academia Sage, que é dividida em cinco classes distintas baseadas nos talentos dos alunos: os “Fuzzies” têm poder de comunicação com os animais; os “Flickers” podem transferir objetos com aceno da mão; os “Flares" têm o poder do fogo; os "Flyers” podem se transportar pelo ar e os “Fluxers” se transformam em animal.

A habilidade avançada de Reina em controlar o poder do fogo faz com que ela se destaque na academia, mas a magia instável de Nory a leva para o grupo daqueles que possuem magia de “cabeça para baixo”, também conhecido como Upside-Down Magic.





Sempre otimista e segura de si, Nory decide então provar que os poderes dela e dos outros integrantes do UDM também são valiosos. Com essa jornada, ela traz ensinamentos cheios de coragem, amizade, otimismo e esperança para o público. Confira abaixo:

Amizade acima de tudo

Nory e Reina são BFF’S e estão sempre se apoiando, seja nos melhores ou piores momentos. Ao enfrentarem situações que colocam em risco seu companheirismo, elas percebem que a verdadeira amizade pode superar qualquer obstáculo ou diferença.

Ser a sua melhor versão

Por conta de suas magias pouco convencionais, os estudantes do grupo UDM se sentem excluídos e incapazes. Nory os incentiva a todo momento, dizendo que é preciso acreditar em si mesmo e que não devemos focar no que não conseguimos fazer e sim no que conseguimos, e fazer isso da melhor maneira possível.

Juntos somos mais fortes

Ao se depararem com uma ameaça à Academia Sage, Nory e os outros integrantes do UDM - Andres (Max Torina), Pepper (Alisson Fernandez), Elliot (Elie Samouhi) e o professor Budd Skriff (Kyle Howard) – se unem para salvar a escola. Afinal, a união faz a força, e combater o mal e enfrentar as dificuldades pode ser muito mais fácil junto de amigos que te apoiam e incentivam.

Todo mundo é especial!

É preciso lembrar sempre que são as diferenças que tornam as pessoas únicas e que todo mundo tem algo especial. Não importa se você não é como os outros, o importante é aceitar ser quem você é e deixar a sua singularidade brilhar.

Você pode ver Upside-Down Magic - Escola de Magia em 5 de março, às 20h, no Disney Channel, ou a qualquer hora pelo Disney+, o serviço de streaming por assinatura da Disney.