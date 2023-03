As vozes brasileiras que dublam os seus filmes favoritos da Disney

Selton Mello, Marieta Severo e Dalva de Oliveira estão entre elas

Quem nunca viu televisão, ouviu uma voz e percebeu que a conhecia de outro lugar? Você talvez não saiba, mas muitos astros da telinha deram vida a personagens da Disney, ajudando a magia das animações a chegar ao maior número possível de pessoas.

De Luciano Huck a Dalva de Oliveira, conheça algumas das vozes mais famosas que já fizeram parte do universo mágico da The Walt Disney Studios e aproveite para rever alguns desses clássicos no Disney+.

Flynn Rider (Enrolados) - Luciano Huck

Luciano Huck é a voz de Flynn Rider

Luciano Huck, uma das vozes mais famosas da televisão brasileira, deu vida ao malandro Flynn Rider no filme Enrolados de 2010. Seu carisma e sua veia cômica combinaram com o jeito astuto e rápido do ladrão Flynn.



Na época, Huck afirmou que aceitou a proposta principalmente por causa de seus dois filhos, Joaquim e Benício. Segundo ele afirmou em entrevista ao UOL, apesar de não ter nenhuma experiência e não ter a pretensão de atuar, o jeito como a história clássica de Rapunzel foi trabalhada pela Disney o atraiu para o projeto.

O apresentador também destacou a importância do diretor de dublagem brasileiro, Garcia Júnior, no processo de dublagem, além das facilidades tecnológicas, que o permitiam assistir às cenas prontas em menos de três segundos após as sessões, podendo, assim, repetir cenas e trabalhar melhor suas falas.

Branca de Neve - Dalva de Oliveira

Dalva de Oliveira dublou as falas da Branca de Neve

A primeira princesa da Disney foi dublada por uma das maiores artistas do rádio brasileiro. Dalva de Oliveira estava ainda em começo de carreira quando foi convidada pelos pioneiros do cinema sonoro do Brasil, Moacyr Fenelon e Wallace Downey.



Na época ela ainda integrava o grupo Trio de Ouro e, apesar de ter uma voz marcante, não foi ela quem emprestou sua voz para as passagens de canto da personagem. Esse trabalho ficou para a cantora lírica Maria Clara Tati Jacome.

Jacome também tinha experiência no rádio, mas ganhou projeção com espetáculos líricos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro depois de formar-se no Instituto Nacional de Música, onde foi discípula da professora Nicia Silva.

Além da primeira animação da The Walt Disney Studios, A Branca de Neve e Os Sete Anões foi o primeiro filme a ser dublado em estúdio brasileiro aqui no país. O compositor Braguinha fez a adaptação do texto para criar as versões brasileiras das músicas que compõe o filme.

A Nova Onda do Imperador - Selton Mello, Marieta Severo e Humberto Martins

Selton Mello, Marieta Severo e Humberto Martins emprestaram suas vozes aos personagens de A Nova Onda do Imperador

A Nova Onda do Imperador é uma das animações mais engraçadas da Disney teve um elenco estelar compondo sua dublagem brasileira. Selton Mello emprestou sua voz ao mimado imperador Kuzco, Marieta Severo à icônica vilã Yzma e Humberto Martins ao humilde camponês Pacha.

Selton Mello e Marieta Severo, principalmente, conseguiram transformar por completo a dublagem do filme, traduzindo as piadas e inflexões do original para a nossa linguagem e uma das dublagens mais memoráveis do país.

Algumas das falas desse filme são citadas até hoje como “Essa é a minha voz? A minha voz?”, “Eu virei uma vaca, posso ir pra casa? Vai com Deus” e “Todo mundo chega no fim da ladeira, mas você chegou faz uns 50 anos”.

O Rei Leão (2019) - Iza e Ícaro Silva

Ícaro Silva e Iza em O Rei Leão

O remake do clássico da Disney O Rei Leão teve algumas das vozes mais poderosas da música e do cinema em seu elenco. Beyoncé e Daniel Glover deram vida a Nala e Simba na produção norte-americana.



Para fazer jus aos nomes da dublagem original, a versão brasileira do longa escalou a cantora Iza e o ator Ícaro Silva para emprestarem suas vozes aos mesmos personagens.

Os dois disseram em várias entrevistas como serem escolhidos para o projeto os marcou. Para Iza, a sensação foi duplamente especial por realizar o papel originalmente ocupado por uma de suas maiores ídolas, Beyoncé.

Úrsula (A Pequena Sereia) - Zezé Motta

Zezé Motta emprestou a voz à vilã Úrsula

A grande bruxa do mar de A Pequena Sereia é um dos personagens mais icônicos do mundo Disney. Mas poucos sabem que sua voz na versão brasileira pertence à cantora e atriz Zezé Motta.



Zezé foi uma das poucas dubladoras com habilidade suficiente para não só interpretar os diálogos como também cantar as músicas designadas a seus personagens. É ela também quem dá vida ao tema de Úrsula, “Pobres Corações Infelizes”.

Segundo ela escreve em seu blog, o trabalho de dublagem na época era difícil devido ao tempo necessário para sincronizar a voz com a animação. Além disso, ela diz que usava a voz em um timbre mais baixo do que o usual para dar mais personalidade à vilã.

Kenai (Irmão Urso) - Selton Mello

Selton Mello também é a voz de Kenai

Depois de um dos trabalhos mais marcantes da dublagem brasileira, Selton Mello foi convidado a participar de mais um projeto da Disney. Dessa vez, emprestando sua voz para Kenai, um dos protagonistas do filme de 2003 Irmão Urso.



Quem não se lembra do longa, vale a pena revisitar a história do caçador indígena que se transforma em urso. Para voltar a ser humano, ele precisará chegar até onde as “luzes tocam a montanha” e terá a ajuda especial de um ursinho chamado Koda.

Kida (Altantis: O Reino Perdido) - Camila Pitanga

Camila Pitanga como Kida em Atlântis: O Reino Perdido

Em Atlantis: O Reino Perdido, animação dos anos 2001, acompanhamos a aventura do linguista Milo em busca do reino perdido de Atlântida. Após seguir pistas contidas em um antigo e misterioso livro, ele e um grupo de mercenários encontram uma população escondida com uma tecnologia secreta muito bem protegida.



Camilla Pitanga é quem dá vida a Kidagakash, ou Kida, a princesa do povo atlantis que pede a ajuda de Milo para decifrar a linguagem antiga da cidade. Além dela, Maitê Proença também está no elenco, dublando uma das líderes do grupo de mercenários, Helga Sinclair.

