Celebramos o dia do Stitch!

Também conhecido como Experimento 626



Criado por Jumba Jookiba e adotado por Lilo Pelekai, Stitch é um alienígena e cachorro, dependendo para quem você pergunta. Um cachorro com quatro braços e antenas. Embora tenha sido criado para destruir tudo, Stitch aprendeu os valores da amizade e da família e se tornou um grande companheiro de aventuras.



Stitch como Elvis Presley

Lilo usou os ensinamentos e canções de Elvis Presley para treinar Stitch, que conseguiu parecer tão jeitoso quanto o Rei do Rock and Roll. Lilo & Stitch, a primeira aventura estrelada pelo personagem, tem mais canções de Elvis do que os próprios filmes de Presley, que são muitos.



Stitch é um personagem criado por Chris Sanders, um dos dois diretores do filme e que também dublou o personagem em quase todas as suas aparições. O outro diretor é Dean DeBlois, nada mais nada menos do que o roteirista de Mulan e um dos animadores de O Rei Leão e Atlantis: O Reino Perdido.



Lilo e Stitch

2022 marcará o 20º aniversário da estreia de Lilo & Stitch, e o alienígena azul parecido com um coala já estrelou vários outros filmes, séries de TV e até mesmo vários videogames com outros personagens populares da Disney. Você pode aproveitar suas aventuras incríveis na coleção Lilo & Stitch que já está disponível na Disney+.



E lembre-se: Ohana significa família, Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer.

