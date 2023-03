Disney+ inicia a produção da série brasileira Tudo Igual... SQN

Com espírito carioca e uma trama ágil e emocionante que acompanha um grupo de amigas inseparáveis nos altos e baixos da adolescência, a nova série chegará ao serviço de streaming em 2022





Disney+ anuncia que já está em andamento com a nova série original Tudo igual...SQN, uma ficção inteiramente desenvolvida no Brasil e que chegará ao serviço de streaming por assinatura em 2022. Na história, uma adolescente e suas melhores amigas começam um novo ano do ensino médio com toda a emoção e entusiasmo de seus 16 anos, mas verão sua amizade posta à prova ao enfrentar os desafios da idade.

A nova série é protagonizada pela atriz Gabriella Saraivah (Juacas, Disney Channel) e é baseada no romance infanto-juvenil Na porta ao lado, da escritora brasileira Luly Trigo.

Tudo igual...SQN acompanha Carol (Gabriella Saraivah) em um momento que passa por mudanças importantes em sua vida. Por um lado, deve lidar com o casamento de sua mãe com o novo namorado e a iminente convivência com o filho dele. Por outro lado, inicia seu primeiro namoro e começa a viver inesperadas situações com suas amigas de longa data, que põem à prova a amizade. Assim, enfrenta desafios típicos da adolescência, vivenciando sentimentos nunca antes explorados e aprende que o primeiro passo para ser feliz é conhecer a si mesma e respeitar seus próprios sentimentos, apesar de muito erros serem cometidos ao longo do caminho.



Com uma trama ágil, forte marca visual e o charme e as paisagens do Rio de Janeiro, onde a série está sendo filmada, Tudo igual...SQN é uma história emocionante repleta de descobertas, sonhos, desilusões, alegrias e, acima de tudo, amadurecimento.

O elenco da série é formado, também, pelos atores Ana Jeckel (“Beta”), Duda Matte (“Trix”), Clara Buarque (“Amanda”), Guilhermina Libanio (“Pri”), Guthierry Sotero (“Bruno”), Ronald Sotto (“Bernardo”), Daniel Botelho (“Tomás”), Kiko Pissolato (“Carlos”) e Miá Mello (“Beth”).

Tudo igual...SQN é uma série original produzida pela Disney+ Original Productions e realizada pela Cinefilm. Composta por dez episódios de 30 minutos, conta com direção geral de Juliana Vonlanten e roteiro de André Rodrigues e Luly Trigo.



A série faz parte da grande oferta de novas produções do Disney+ totalmente desenvolvidas na região, alinhada ao compromisso assumido pela The Walt Disney Company Latin America de produzir conteúdo de relevância local para o serviço de streaming em parceria com produtoras da região e reunindo talentos reconhecidos.

