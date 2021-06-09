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NOVIDADES DISNEY+

Disney+ comemora o aniversário do Pato Donald com uma coleção para lembrar a infância

9 de junho de 2021
9 de junho de 2021


O personagem da Disney teve sua primeira aparição em 9 de junho de 1934 e, com seu estilo e sua personalidade particulares, ele se transformou no pato mais famoso do cinema. Suas loucas aventuras também chegaram na telinha e acompanharam várias gerações de fãs. Para recordar esses momentos mágicos da nossa infância, o Disney+ comemora a data com uma incrível coleção de títulos novos e clássicos, como: 

A Lenda dos Três Cavalheiros
A Lenda dos Três Cavalheiros


A Lenda dos Três Cavalheiros

Quando Pato Donald, Zé Carioca e Panchito herdam um atlas mágico, esse trio de amigos viaja pelo mundo como Os Três Caballeros lutando contra monstros míticos.

Alô Amigos
Alô Amigos

Alô Amigos

Alô Amigos é um colorido caleidoscópio de arte, aventura e música com ritmo de samba. Seus companheiros internacionais de viagem são ninguém menos que os famosos e divertidos amigos Pato Donald e Pateta.

Os Três Mosqueteiros
Os Três Mosqueteiros

Os Três Mosqueteiros

Esta versão musical animada da clássica aventura traz os amigos Mickey, Donald e Pateta nos papéis de simples trabalhadores com grandes sonhos de se tornarem Mosqueteiros… e salvarem a Princesa Minnie.

Como é Bom se Divertir
Como é Bom se Divertir

Como é Bom se Divertir

Mickey, Donald, Pateta e o Grilo Falante estrelam dois clássicos do desenho animado. O Grilo Falante conta a história de Bongo, um urso circense que quer apenas voltar para seus amigos e sua família na natureza. Depois, uma grande seca deixa Mickey, Donald e Pateta com um único feijão... do qual brota um gigantesco pé de feijão que chega até o céu.

Tempo de Melodia
Tempo de Melodia

Tempo de Melodia

Seguindo a grande tradição dos clássicos musicais da Disney, apresenta sete histórias atemporais, cada uma acentuada por música animada e personagens inesquecíveis.

Fantasia 2000
Fantasia 2000

Fantasia 2000

Sete novas seleções musicais, e uma favorita que retorna, são apresentadas nesta versão contemporânea e estonteante da clássica animação da Disney. Uma nova geração de animadores usa as mais recentes ferramentas e inovações tecnológicas que misturam animação tradicional com toques de vanguarda, criando uma versão maravilhosa de uma gloriosa obra-prima.

O Príncipe e o Mendigo
O Príncipe e o Mendigo

O Príncipe e o Mendigo

Em um reino distante, dois garotos exatamente iguais se encontram por acaso e decidem trocar de lugar: um mendigo chamado Mickey e o Príncipe Real. Juntos eles têm de descobrir como salvar o reino do malvado Capitão que quer o trono para si!

Aconteceu no Natal do Mickey
Aconteceu no Natal do Mickey

Aconteceu no Natal do Mickey

Junte-se a Mickey, Minnie e amigos nestas histórias hilárias e comoventes de seus Natais mais memoráveis juntos. Assista a uma alegre coleção de aventuras e canções de Natal mágicas comemorando as alegrias da época natalina. 


Aconteceu De Novo do Natal do Mickey
Aconteceu De Novo do Natal do Mickey

Aconteceu De Novo no Natal do Mickey

Papai Noel se une a Mickey, Minnie e seus amigos em um filme original sobre a descoberta da verdadeira alegria do Natal.

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