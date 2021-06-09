Disney+ comemora o aniversário do Pato Donald com uma coleção para lembrar a infância

O personagem da Disney teve sua primeira aparição em 9 de junho de 1934 e, com seu estilo e sua personalidade particulares, ele se transformou no pato mais famoso do cinema. Suas loucas aventuras também chegaram na telinha e acompanharam várias gerações de fãs. Para recordar esses momentos mágicos da nossa infância, o Disney+ comemora a data com uma incrível coleção de títulos novos e clássicos, como:
Quando Pato Donald, Zé Carioca e Panchito herdam um atlas mágico, esse trio de amigos viaja pelo mundo como Os Três Caballeros lutando contra monstros míticos.
Alô Amigos é um colorido caleidoscópio de arte, aventura e música com ritmo de samba. Seus companheiros internacionais de viagem são ninguém menos que os famosos e divertidos amigos Pato Donald e Pateta.
Esta versão musical animada da clássica aventura traz os amigos Mickey, Donald e Pateta nos papéis de simples trabalhadores com grandes sonhos de se tornarem Mosqueteiros… e salvarem a Princesa Minnie.
Mickey, Donald, Pateta e o Grilo Falante estrelam dois clássicos do desenho animado. O Grilo Falante conta a história de Bongo, um urso circense que quer apenas voltar para seus amigos e sua família na natureza. Depois, uma grande seca deixa Mickey, Donald e Pateta com um único feijão... do qual brota um gigantesco pé de feijão que chega até o céu.
Seguindo a grande tradição dos clássicos musicais da Disney, apresenta sete histórias atemporais, cada uma acentuada por música animada e personagens inesquecíveis.
Sete novas seleções musicais, e uma favorita que retorna, são apresentadas nesta versão contemporânea e estonteante da clássica animação da Disney. Uma nova geração de animadores usa as mais recentes ferramentas e inovações tecnológicas que misturam animação tradicional com toques de vanguarda, criando uma versão maravilhosa de uma gloriosa obra-prima.
Aconteceu De Novo no Natal do Mickey
Papai Noel se une a Mickey, Minnie e seus amigos em um filme original sobre a descoberta da verdadeira alegria do Natal.