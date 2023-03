Disney+ dá sinal verde para a série musical de A Bela e a Fera

Josh Gad e Luke Evans retornarão aos papéis de Lefou e Gaston e Briana Middleton junta-se ao elenco como Tilly





Enquanto fãs ao redor do mundo comemoram o 30º aniversário do inesquecível clássico de animação de 1991, o Disney+ anuncia o sinal verde para uma nova série musical, A Bela e A Fera (título provisório), da Disney Branded Television e ABC Signature. A prequela será protagonizada por Luke Evans (O Alienista) e Josh Gad (Frozen 2), que irão repetir os papéis de Gaston e LeFou, e apresenta Briana Middleton (The Tender Bar) como Tilly, a meia-irmã de LeFou. A Bela e A Fera é desenvolvida, escrita e tem produção executiva de Gad, Edward Kitsis e Adam Horowitz (Once Upon a Time), que também atuarão como showrunners da série. A equipe criativa da série também inclui a diretora indicada ao Tony Awards® Liesl Tommy (Eclipsed, Respect: A História de Aretha Franklin), que será diretora executiva e dirigirá o primeiro episódio. A trilha sonora original do projeto será desenvolvida pelo compositor EGOT (vencedor do Emmy®, Grammy®, Oscar® e Tony®) Alan Menken, que também atuará como produtor executivo, e as letras das canções do primeiro episódio serão do letrista Glenn Slater (Enrolados). A produção começará na primavera do hemisfério norte em 2022.





Da esquerda para direita: Josh Gad, Briana Middleton, Luke Evans

Ambientado no icônico reino de A Bela e a Fera, anos antes do épico romance, a série girará em torno de Gaston e LeFou enquanto eles partem em uma jornada com a meia-irmã de LeFou, Tilly, após uma revelação surpreendente sobre seu passado, lançando o trio em uma viagem inesperada repleta de romance, comédia e aventuras. À medida que os mistérios do passado são descobertos e aumentam os perigos do presente, velhos amigos e novos inimigos revelam que este conhecido reino esconde muitos segredos.



“Para qualquer um que se perguntou como o arrogante Gaston e o distraído LeFou se tornaram amigos, ou como uma feiticeira mística lançou aquele feitiço horrível no príncipe que se tornou uma fera, a série finalmente trará respostas a estas perguntas... e provocará uma nova gama de perguntas”, disse Garry Marsh, presidente e diretor de criação, Disney Branded Television.

“Existem poucos tesouros mais valiosos no catálogo da Disney do que esta icônica franquia, e esta prequela é uma carta de amor ao que veio antes, mas também hospeda sua própria grande aventura”, comenta Jonnie Davis, presidente, ABC Signature. “A visão de Josh, Eddy e Adam nos abre uma janela sobre a origem do Gaston do Luke e do LeFou do Josh, com a nova reviravolta de trazer uma nova companheira, Tilly, interpretada pela deslumbrante Briana Middleton. A equipe não estaria completa sem o retorno do genial Alan Menken, que escreverá músicas ainda mais gloriosas para a franquia que ajudou a criar. Somos muito gratos a Gary, Ayo, Michael e a todos os que fazem parte de Disney Branded Television e o Disney+ por seu apoio incondicional. Estamos ansiosos para começar a filmar”.





LeFou e Gaston no live-action de A Bela e a Fera

“Durante três décadas, esta antiga fábula foi uma fonte de inspiração para gerações de fãs em todo o mundo”, diz Michael Paull, presidente, Disney+ e ESPN+. “Estamos ansiosos para dar boas-vindas aos nossos convidados de volta ao mundo mágico e musical de A Bela e a Fera em um capítulo completamente novo com LeFou, Gaston e um maravilhoso elenco de novos personagens”.



Gad, cujos créditos recentes incluem papéis principais em Avenue 5, Marshall: Igualdade e Justiça e Central Park, está atualmente filmando a série da Peacock, Wolf Like Me. Atualmente, também está dando vida ao papel principal de Echo 3, a série de drama da Apple para Mark Boal, e recentemente foi escalado para o papel principal da série do Hulu Nine Perfect Strangers. Middleton fará sua estreia no cinema com The Tender Bar, uma adaptação das memórias do escritor vencedor do Prêmio Pullitzer J. R. Moehringer, encomendada pela Amazon Studios e dirigida por George Clooney. Atualmente, Middleton está gravando The Last Will and Testament of Charles Abernathy, para Netflix.

Briana Middleton interpretará Tilly

A Bela e a Fera tem produção executiva de Gad, Kitsis, Horowitz, Menken e Tommy, e será produzida por Evans. Gad, Kitsis e Horowitz são os showrunners e roteiristas da série. A trilha sonora será lançada pela Walt Disney Records.



