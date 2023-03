E se… o Capitão América se tornasse Capitã Carter?

O primeiro episódio da série Marvel What If chegou para mostrar como as coisas seriam se Peggy tivesse assumido o lugar de Steve na hora de tomar o soro do Supersoldado





O primeiro episódio de Marvel What If…? veio para mostrar que a nova série antológica do Disney+ não está pra brincadeira. O programa irá explorar o que aconteceria se as coisas passassem de uma forma um tanto diferente em momentos decisivos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). E para começar, vimos a agente britânica Peggy Carter, vista no primeiro filme do Capitão América, assumindo o protagonismo.

Por meio da narração do misterioso Vigia Uatu (dublado por Jeffrey Wright), voltamos à Segunda Guerra Mundial e ao momento em que Steve Rogers (desta vez com a voz de Josh Keaton) é imbuído da fórmula do Supersoldado.



Mas, e se… as coisas acontecessem de um jeito um pouco diferente? É aí que vemos o propósito da série. Quando Steve está se preparando para entrar na cabine onde será aplicado o sérum transformador, Peggy decide ficar com ele em vez de se colocar na câmara de observação como faz na história original. E essa decisão muda tudo.

Enquanto nossos heróis se preparam para o experimento, o agente da Hydra Heinz Kruger lança seu ataque à instalação antes de Steve receber o soro — outra variação crucial do filme de 2011.

Kruger mata o Dr. Erskine e atira em Steve, que fica debilitado demais para se submeter ao procedimento. Peggy mata Kruger, mas como o Coronel Phillips morre no ataque, Bradley Whitford intervém e ordena que o último homem de pé, Howard Stark, tome o lugar de Roger na máquina antes que ela seja destruída pelas chamas. Stark se recusa e a única que resta é Peggy, que pula na máquina imediatamente.

Como consequência, Peggy se transforma na incrível Capitã Carter e vira, no lugar de Steve Rogers, a primeira Vingadora nesse universo paralelo.

Capitã Carter

A poderosa Peggy, na verdade, tem precedentes nos quadrinhos - ela se torna a nova Capitã América em uma edição de 2019 da série Exiles, uma aparição inspirada por uma versão da personagem na série Marvel Puzzle Quest.



Embora o soro do supersoldado seja tão bem-sucedido nela quanto em Steve na linha do tempo original do MCU, o sexismo da época tem forte impacto na personagem, mantendo-a afastada e frustrada.

Steve, que ainda está fraco e se recuperando do tiro, acredita nela de todo o coração, dizendo que seu lado de fora combina, agora, com a heroína que ele sempre soube que ela era por dentro. Embora seus papéis estejam invertidos, seu amor não declarado um pelo outro continua intocável.

Uma vez que Johann Schmidt, também conhecido como Red Skull (Ross Marquand, substituindo Hugo Weaving) obtém o Tesseract, o perigo é grande demais para manter Peggy de lado, e com uma pequena ajuda de alfaiataria de Howard Stark - que adiciona a bandeira do Reino Unido ao icônico escudo jé que Peggy é britânica - a Capitã Carter consegue capturar o Tesseract junto com Arnim Zola.

Com o Tesseract agora na posse do Howard Stark (ao contrário do filme em que Schmidt o possui o tempo todo), o gênio multimilionário cria um novo traje de combate. A armadura é dada a Steve, que passa a lutar ao lado de Peggy na guerra.





Howard Stark

Mas, não são apenas Steve e Peggy que passam por mudanças cruciais, mas Bucky Barner — o melhor amigo de Rogers, interpretado aqui também por Sebastian Stan — também.



Diferente da queda que leva Bucky a ser capturado pela HYDRA para, anos mais tarde, se tornar o Soldado Invernal, dessa vez Peggy o salva momentos antes de despencar do trem.

Inclusive, ele diz a ela, surpreso, que ela “quase arrancou seu braço” ao puxá-lo. Uma referência à linha do tempo original, quando Barnes de fato perde seu braço nesse mesmo acidente.

Apesar do resgate bem-sucedido de Bucky e o resto dos Comandos Uivantes, no entanto, quem é capturado por Red Skull é Steve, enquanto batalhava em sua armadura. O vilão, dessa forma, recupera o Tesseract para, assim, libertar o monstro que levará a Hydra à dominação mundial.

Peggy entra na cabine

Assim como o Red Skull da realidade original, esse também subestima o monstro e é destruído por ele. No entanto, a única maneira da Capitã Carter impedir o monstro de assolar o planeta é empurrando de volta através do portal enquanto ele está selado.



Em uma cena emocionante que também faz referência ao primeiro filme, Peggy e Steve prometem que ainda dançarão juntos uma vez. Logo em seguida, Peggy se sacrifica e se joga com o monstro no portal.

Diferente do Capitão América, que é congelado enquanto impede o ataque da Hydra para ser reanimado anos mais tarde, Peggy chega aos tempos modernos de outra forma. Ao ser engolida pela abertura tridimensional, ela é levada para 2011, caindo aos pés de Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

Agora, é esperar para saber se a Capitã Carter retornará em algum dos episódios de What If…? Enquanto isso, aguardamos os próximos episódios sobre como as coisas aconteceriam se tudo fosse diferente.