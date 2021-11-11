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NOVIDADES DISNEY+

Entre Laçados chega ao Disney+ Day, prepare-se para viajar no tempo

11 de novembro de 2021
11 de novembro de 2021

Na sexta-feira, você conhecerá uma nova aventura musical.


Nesta sexta-feira, 12 de novembro, estreia Entre Laços, conteúdo exclusivo que chega para comemorar o Disney+ Day. A produção conta a história de uma menina apaixonada pela comédia musical que embarca em uma viagem no tempo para realizar seu sonho profissional e unir sua família.


Entre Laços | Teaser Trailer | Disney+

Allegra é uma jovem que sonha em fazer parte da companhia de teatro Eleven O'Clock e estrelar Freaky Friday, a peça com a qual a sua avó se tornou famosa no passado. Enquanto Cocó é uma lenda no mundo da comédia musical, a sua filha Caterina (mãe de Allegra) não quer ter nada a ver com teatro e é contra a grande paixão da sua filha.

Tudo muda quando Allegra encontra uma pulseira mágica que a envia de volta a 1994, ano em que a sua mãe deu os seus primeiros passos na comédia musical enquanto vivia à sombra de Cocó. Aprender mais sobre o passado da sua família ajudará a jovem mulher a curar laços e deixá-la com algumas das lições mais importantes da sua vida.

Entre Laços

Entre Laços é uma estreia global que chegará à plataforma em 18 idiomas. Esta produção apresenta um elenco multigeracional liderado por Carolina Domenech (Allegra), Elena Roger (Cocó), El Purre (Marco), Clara Alonso (Caterina), Benjamín Amadeo (Diego), Kevsho (Félix) e Paula Morales (Greta) entre outros.

Esta não será a única novidade no Disney+ Day, que celebrará o aniversário da plataforma Disney com grandes séries e estreias de filmes, prévias exclusivas e o primeiro olhar de muitas das produções que chegarão ao catálogo nos próximos meses. Enquanto esperamos Entre Laços, que tal darmos uma olhada nas melhores comédias musicais do serviço de streaming? High School Musical: A Série: O Musical, Violetta, High School Musical (1, 2 e 3), Sou Luna, Teen Beach e muito mais estão agora disponíveis no Disney+.

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