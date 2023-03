Esta cosplayer criou uma fusão incrível entre herança cultural e amor pela Rainha Amidala.

Há algo empoderador em Padmé Amidala. Na tela, a personagem encarna uma mulher independente disposta a lutar por seus ideais e dar voz aos que não a têm. É uma líder sofisticada e cheia de estilo que exala confiança e classe.

Nas mãos da cosplayer Momo Naberrie, a ícone da moda de Star Wars: A Ameaça Fantasma é transformada em “La Catrina” – uma homenagem ao Dia dos Mortos e um tributo à jovem mãe, ex-rainha e senadora galáctica. A mistura de cosplay permite que Naberrie, que nasceu e foi criada no México, onde ainda mora, celebre sua própria herança cultural e seu personagem favorito de Star Wars em uma combinação elegante e elaborada, uma homenagem ao homônimo de seu apelido cosplay.









“Dia dos Mortos é meu feriado mexicano preferido”, explica. Embora alguns pensem, erroneamente, que a data seja sombria ou macabra, é exatamente o oposto. “É uma celebração feliz”, afirma. “Acreditamos que, nesse dia, nossos familiares falecidos vêm nos visitar, então todas as decorações que vocês veem na festa são coloridas, alegres e vibrantes!”



“La Catrina”, a ícone imortal do Dia dos Mortos, e Amidala têm muito em comum. “Elas são representadas por vestidos lindos, ornamentais e extravagantes”, diz Naberrie. “Podemos dizer que são duas fashionistas, com certeza!”. E, pessoalmente, as duas mulheres são figuras importantes na vida de Naberrie. “Quando a celebração estava próxima, tive uma ideia: por que não tentar fazer uma união entre essas duas coisas que eu amo tanto? Estou muito feliz por poder acrescentar essa parte da minha cultura a Star Wars. É uma maneira de compartilhar parte da beleza da minha cultura e também compartilhar meu grande amor por Star Wars com o mundo.”







Além do mashup, Naberrie tem um armário cheio de looks inspirados em Padmé desde os primeiros filmes. “Padmé Amidala sempre foi minha personagem favorita”, diz. Seu primeiro contato com Star Wars aconteceu em 1999, quando a menina de 10 anos viu o trailer na TV e pediu ao pai que a levasse ao cinema para assistir ao filme. "Foi amor à primeira vista."

21 anos depois, Naberrie ainda tira inspiração e força da mãe dos gêmeos Skywalker. “É uma mulher forte e independente que sempre esteve disposta a lutar pelos seus ideais, mas, acima de tudo, a lutar e ajudar quem não tinha voz nem voto, mantendo valores fortes que admiro muito, como honestidade, lealdade, ajuda ao próximo e empatia. Ela é uma personagem que me dá força para ser leal às minhas crenças e que me faz sentir muito orgulho de ser uma menina neste mundo!”

Do ponto de vista do design, os trajes altamente detalhados de Trisha Biggar fornecem inspiração sem limites. Mas a sensação que Naberrie tem quando está em trajes completos da Padmé é transformadora. “Quando eu uso meus cosplays da Padmé me sinto tão forte e tão bonita. É como se uma energia tomasse meu corpo e me fizesse sentir que posso fazer qualquer coisa! Graças a ela, ganhei muita autoconfiança. Ela faz com que eu me sinta uma heroína!”

Dito isso, não foi fácil recriar os looks icônicos da personagem. “Desde criança, sempre adorei me vestir de personagens”, diz. “Eu me lembro de que meus pais faziam festas à fantasia para mim.” Na idade adulta, Naberrie teve que aprender a criar adereços e fazer fantasias “sem nenhum conhecimento”, diz ela. “Perdi muito material por não saber manejá-los”, acrescenta. Mas, ao superar isso, ela pôde assumir figurinos mais complexos.





Seu primeiro encontro com a comunidade mundial de cosplay foi na fila do cinema para a primeira exibição de Star Wars: O Despertar da Força, quando ela viu outros cosplayers vestidos de Jedi, Sith, stormtroopers e outros personagens. “Fiquei muito feliz por finalmente fazer parte dessa comunidade linda.”

E seu cosplay “Catrina Amidala” é especialmente único e colocou Naberrie na revista Cosplay Realm Magazine no início deste ano, provocando muitas perguntas da comunidade. "Isso me deixa tão feliz! Posso compartilhar com pessoas de outros países a história por trás da celebração e a história da própria Catrina! Também serviu para criar um vínculo com todas as pessoas que nasceram em outro país, mas têm raízes mexicanas. Para mim, isso não tem preço.”

Perguntas & Respostas

Qual sua lembrança favorita de Star Wars?

Momo: Eu tenho muitas memórias maravilhosas que Star Wars me deu, mas uma que eu realmente gosto aconteceu num dia em que estava em uma [Comic]Con aqui no México vestida de Jedi e dois irmãozinhos se aproximaram de mim empolgados e com os olhos arregalados. Eles me perguntaram se eu lhes daria um autógrafo porque eles estavam muito animados em conhecer um Jedi! Naquele momento eu fiquei mais animada que eles, não conseguia acreditar! Para mim, isso é realmente incrível sobre Star Wars. Não importa sua idade, sexo, etc., podemos compartilhar a mesma paixão! Além disso, é muito gratificante saber que posso levar felicidade aos outros quando estou [fazendo cosplay de] um personagem de Star Wars!

Você se juntaria à Resistência ou à Primeira Ordem?

Momo: À Resistência, claro! Tenho orgulho em ser membro da Legião Rebelde

Se você pudesse pilotar ou dirigir qualquer veículo de Star Wars, qual seria?

Momo: Nossa, eu adoraria dirigir ou voar no Razor Crest [de The Mandalorian] e me divertir como o Grogu!

Qual personagem de Star Wars você gostaria de dividir casa?

Momo: Boa pergunta. Com certeza eu adoraria ter muitos porgs morando comigo. Eu acho que eles são tão engraçados e adoráveis. Eu não me importo que eles sejam bagunceiros.

Se você pudesse ter qualquer emprego na galáxia Star Wars – Jedi, Sith, faxineira na Estrela da Morte, o que você quiser – qual seria?

Momo: Eu adoraria ser a estilista da Rainha de Naboo! Por favor!

Fotos de Cesar Olguín.

A editora associada Kristin Baver é autora do livro Skywalker: A Family At War, apresentadora do This Week! In Star Wars e uma nerd versátil de ficção científica que sempre tem mais uma pergunta em uma lista inesgotável de curiosidades. Às vezes, grita: “É uma armadilha!”, mesmo quando não é. Siga-a no Twitter @KristinBaver.