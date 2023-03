Mira, A Detetive Do Reino chega ao Disney Junior para resolver os mistérios de Jalpur

A nova série do Disney Junior, convida as crianças a descobrirem um novo mundo cheio de música, cores vibrantes e costumes inspirados na cultura da Índia

Na segunda-feira, 20 de julho, às 19h15, o Disney Junior estreia sua nova série animada Mira, A Detetive do Reino. Situada na terra fictícia mágica de Jalpur, inspirada na Índia, a série apresenta a ousada, engenhosa e observadora Mira, uma garota nomeada pela rainha para o cargo de Detetive Real. Depois da estreia, a série será exibida de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, no canal.

Criada para crianças de 2 a 7 anos e suas famílias, a história segue os passos de Mira junto ao seu amigo príncipe Neel; sua criativa prima Priya e os engraçados e amigáveis mangustos Mikku e Chikku. Eles embarcam em aventuras divertidas e mistérios não resolvidos que promovem o pensamento crítico e o raciocínio dedutivo para jovens telespectadores.

Os episódios são compostos por duas histórias de 11 minutos que convidam você a conhecer a cultura e os costumes inspirados no sul da Ásia. Música e dança são dois elementos-chave em Mira, A Detetive do Reino, série na qual cada episódio apresenta pelo menos uma música e número de dança originais.

Mira, A Detetive do Reino conta com uma renomada equipe criativa, incluindo uma consultora cultural para trazer precisão à série. O indicado ao Emmy® Sascha Paladino (Miles of Tomorrow) é seu produtor executivo; Becca Topol (Elena de Avalor), desenvolve a série e edita a história e Shagorika Ghosh Perkins, do IW Group, é consultora cultural e produtora.

Outros consultores que também colaboram com a produção são: o dançarino e coreógrafo de Bollywood Nakul Dev Mahajan (So You Think You Can Dance) e o produtor musical Deepak Ramapriyan (Basmati Blues). Enquanto os indicados ao Emmy®, Matthew Tishler (High School Musical: O Musical: A Série) e Jeannie Lurie (OS MUPPETS) criaram e produziram todas as músicas originais. Amritha Vaz (Miss India America) é a compositora. A série é produzida pela Wild Canary em associação com o Disney Junior, e a animação é fornecida pela Technicolor India.

O Disney Junior estreia a série animada Mira, A Detetive do Reino na segunda-feira, 20 de julho, com novos episódios de segunda a sexta-feira, às 19h15.