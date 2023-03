O que ver durante o mês de agosto no Disney+

Veja todas as estreias e destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de agosto, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, como a nova série da Marvel What If...? e os finais de temporada para Star Wars: The Bad Batch e A Misteriosa Sociedade Benedict. Confira as novidades:

A Misteriosa Sociedade Benedict - Final de Temporada – 06/08



A Misteriosa Sociedade Benedict: Trailer Oficial Legendado - Disney+



Descobriremos qual será o destino final do grupo de órfãos habilidosos que formaram uma sociedade secreta e foram enviados em missão especial pelo excêntrico Sr. Benedict para um colégio interno conhecido como Instituto.

Baseado no best-seller de Trenton Lee Stewart, que a revista Time chamou de “um dos melhores livros para jovens adultos de todos os tempos”, a série estrela o vencedor do Emmy, Tony Hale, no papel de Benedict, além de Emmy DeOliveira, Seth Carr, Marta Timofeeva e Mystic Inscho nos papéis principais.

What If...? – 11/08



What If...?: Marvel Studios - Trailer Oficial Legendado - Disney+



What If...? é a mais nova série de animação da Marvel produzida exclusivamente para o Disney+. Nela, acompanharemos a cada novo episódio o que aconteceria se as coisas ocorressem de forma diferente em vários momentos históricos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A antologia é baseada em uma série de quadrinhos com o mesmo nome que reimaginou diversas situações clássicas. Alguns dos exemplos são "E se o Wolverine tivesse matado o Hulk?", ou "E se o Thanos fosse um dos Vingadores?".

A produção foi supervisionada por Kevin Feige, um dos produtores de Loki, e conta com as estrelas dos filmes do MCU dublando seus personagens, como Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson e outros.

Posso Explicar – 11/08

Posso Explicar

O primeiro talk-show científico da América Latina a ser apresentado por uma mulher chega ao Disney+. Produzido pela National Geographic Brasil, o programa apresentado por Miá Melo explica de forma fácil e divertida vários temas da ciência.



O programa é inspirado nos talk shows norte-americanos, como o “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e o “The Late Late Show With James Corden”, e cada episódio conta com 30 minutos de duração.

Produzido durante a pandemia, o programa foi realizado seguindo todos os padrões de protocolo e procura, por meio de bom humor e alguns convidados interessantes, explicar temas complexos da natureza e da ciência.

Star Wars: The Bad Batch - Final de Temporada – 13/08



Star Wars: The Bad Batch: Trailer Oficial - Disney+

Depois de dois meses, chega ao fim a primeira temporada da série que acompanha a saga dos clones de elite conhecidos como Clone Force 99 ou The Bad Batch após o fim da Guerra dos Clones.

Perdidos após o fim da guerra, o grupo se une em busca de seu lugar e propósito no universo e acabam se envolvendo em novos conflitos.

O grupo foi introduzido pela primeira vez na série Star Wars: The Clone Wars e é composto por clones geneticamente modificados. Como consequência das alterações e experimentos realizados em suas criações, cada um dos integrantes possui uma habilidade única.

Diário de uma Futura Presidente - Segunda Temporada – 18/08



A segunda temporada que acompanha a vida escolar da futura presidente dos Estados Unidos, Elena Cañero-Reed (Tess Romero), chega finalmente ao Disney+. A nova temporada dá continuidade à história de origem de Elena e sua entrada na sétima série, quando começa a registrar sua jornada em seu diário, mapeando os altos e baixos do caminho para se tornar a próxima presidente de seu país .

Na segunda temporada, porém, ela vai ficar cara a cara com seu futuro “eu”, interpretada pela produtora executiva da série, Gina Rodriguez, e descobrirá algumas verdades sobre si mesma.

Criada por Ilana Peña e vagamente inspirada em sua própria infância, a série de meia hora também conta com Charlie Bushnell como o irmão de Elena, Bobby, Selenis Levya como a mãe de Elena, Gabi, e Michael Weaver como o namorado de Gabi, Sam.

