O que ver em outubro no Disney+

Veja todas as estreias e destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de outubro, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, todos no clima assustador do Halloween! Curta o mês das bruxas com filmes como Under Wraps: Uma Múmia no Halloween e a nova série de R.L. Stine, Just Beyond.



Rumo às Estrelas



Rumo às Estrelas – 06/10

Rumo às Estrelas é uma série de documentários de seis partes que segue o astronauta capitão Chris Cassidy em sua missão para consertar o complexo Espectrômetro Magnético Alpha (AMS), localizado na Estação Espacial Internacional. A máquina é um sistema de 2 bilhões de dólares que processa partículas de materiais complexos por meio de raios cósmicos e tem servido para a Nasa como principal fonte de informações sobre a origem do universo.

Por meio de diários de vídeo pessoais e filmagens de transmissão ao vivo – espalhadas não só pela Terra, mas também no espaço – os espectadores terão uma visão em primeira mão dos desafios e do cotidiano da equipe de engenheiros, controladores de voo e especialistas que participam da missão.

Acompanhamos os desenlaces de uma missão espacial que ocorreu em meio ao caos da pandemia de covid-19, com Chris precisando fazer treinamentos específicos em diversas partes do mundo enquanto seus companheiros lutam para manter tudo sob controle



Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante - Trailer Oficial Dublado - Disney+



The Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante 08/10

Que tal comemorar o Halloween na companhia do sapo Kermit e seus amigos? Em The Muppets Haunted Mansion acompanharemos uma das maiores façanhas do destemido e mundialmente famoso Grande Gonzo.

Depois de sobreviver a inúmeras aventuras e emboscadas, Gonzo é desafiado a passar a noite das Bruxas no lugar mais assustador da Terra: a The Haunted Mansion. Junto de Pepe, o Camarão Rei, Gonzo descobrirá os segredos da mansão nessa comédia musical de matar de rir.



Just Beyond - Trailer



Just Beyond – 13/10

Já começamos o mês do medo com o pé direito com a nova série antológica do mestre do terror R.L. Stine. As histórias do gênio por trás de “Goosebumps” serão adaptadas em oito episódios especiais que prometem deixar qualquer corajoso de cabelo em pé.

Cada episódio apresenta um novo personagem que terá contato com um mundo até então desconhecido, povoado por fantasmas, bruxas, alienígenas e muito mais. No entanto, nossos heróis podem descobrir que há coisas muito mais assustadoras que monstros sobrenaturais, como a ansiedade ou o bullying dos colegas.

Under Wraps: Uma Múmia no Halloween – 15/10

O remake de um dos filmes originais do Disney Channel mais queridos de todos os tempos finalmente chega ao Disney+. A nova versão de “Um Amor de Múmia”, de 1997, conta a história de Gilbert, Marshall e Amy. Os três acidentalmente revivem a múmia Harold escondida no porão do seu vizinho.

Enquanto tentam levar Harold para sua tumba antes do fim da noite, eles descobrem um grupo de criminosos que pretende sequestrar a múmia e vendê-la por uma boa grana. Os três então precisam arranjar coragem para proteger seu mais novo amigo.